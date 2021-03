Benavidez y Cruz ganan en eliminatorias por título mundial El dos veces campeón mundial David “El Bandera Roja” Benavidez (24-0, 21 KOs) vencio con un nocaut técnico en el undécimo asalto contra el “Reckless” Ronald Ellis (18-2-2, 12 KOs) en un combate de eliminatoria por el título mundial de peso súper mediano del WBC el sábado por la noche en el Mohegan Sun Arena en Uncasville, Connecticut. Benavidez venció progresivamente a Ellis para obtener una detención del árbitro. El tiempo eran las 2:03. En una eliminatoria de peso ligero de la AMB, Isaac “Pitbull” Cruz (21-1-1, 15 KOs) venció con una decisión unánime en doce asaltos sobre el previamente invicto Matías Romero (24-1, 8 KOs). 5’4 Cruz presionó la acción y logró una victoria 114-113, 115-112, 118-109. A Cruz se le dedujo un punto por un golpe bajo en el sexto round. El peso súper welter Terrell Gausha (22-2-1, 11 KOs) anotó un nocaut técnico en el segundo asalto sobre Jamontay Clark (15-2-1, 7 KOs). Gausha derribó a Clark con un contraataque de derecha. Clark superó la cuenta, y la pelea fue interrumpida durante el bombardeo de seguimiento de Gausha. El tiempo era 2:44. Kyoguchi retiene el título de 108 libras de la AMB en su debut en EEUU Mas Resultados de la cartelera de Estrada-Chocolatito

