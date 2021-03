Kyoguchi retiene el título de 108 libras de la AMB en su debut en EEUU Por Jeff Zimmerman en el ringside El campeón de peso mosca ligero de la AMB Hiroto Kyoguchi (15-0, 10 KOs) de Tokio, Japón vino a los EE. UU. Para defender su título contra Axel Vega (14-4-1, 8 KOs) con base en Ensenada, México y se estaba calentando en una batalla de voluntades en la quinta ronda de los doce programados, antes de que se detuviera abruptamente debido a una aparente lesión en la mano sufrida por Vega después de lanzar una gran derecha. Kyoguchi saltó sobre Vega herido y lanzó un puñetazo cuando Vega le dio la espalda antes de que el árbitro Raúl Caiz Jr. saltara para despedirlo. Fue una pelea entretenida hasta ese punto, ya que ambos chicos lucharon cara a cara en una cabina telefónica. Kyoguchi de 5’4 ”usó su alcance temprano para defenderse de Vega de 4’9”, pero eso no duró mucho ya que Vega encontró fácilmente su camino adentro en la segunda ronda y Kyoguchi obedeció y también parecía cómodo en espacios reducidos. Vega, sin embargo, estaba aterrizando fuertes ganchos de izquierda al cuerpo de Kyoguchi y un derechazo a la cabeza que envió a Kyoguchi hacia atrás. Kyoguchi también conectó algunos uppercuts sólidos con la mano derecha sobre Vega para contrarrestar el ataque. Fue desafortunado ver que una pelea tan grandiosa terminó tan repentinamente debido a una lesión, ya que Kyoguchi retuvo su título de la AMB y el Ring con una victoria por nocaut técnico a la 1:30 del quinto asalto. Este fue el debut de Matchroom en la cartelera de Kyoguchi, como dijo antes de la pelea, quiere dominar la división de 108 libras. El jugador de 27 años esperaba unificar los títulos con sus compañeros campeones Ken Shiro, Felix Alvarado y Elwin Soto, pero puede terminar en una revancha con Vega primero una vez que se recupere considerando la forma en que terminó esta pelea. Sigue a Jeff en Twitter @JZimmerTX Indiscutible: McCaskill vuelve a vencer a Braekhus Benavidez y Cruz ganan en eliminatorias por título mundial

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.