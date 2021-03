Indiscutible: McCaskill vuelve a vencer a Braekhus Por Jeff Zimmerman en el ringside En el evento co-estelar Estrada-Chocolatito en Dallas, Texas en el American Airlines Center se realizo la revancha entre la campeona indiscutible de peso welter Jessica McCaskill de Chicago que defendía su título por primera vez contra la legendaria Cecilia Braekhus peleando fuera de Noruega. Braekhus fue la campeona indiscutible de 2014-2020, antes de perder ante McCaskill en agosto de 2020. También fue la primera derrota en su carrera para Braekhus, de 39 años, que se convirtió en profesional en 2007. McCaskill (10-2, 3 KOs) dominó a Braekhus (36-2, 9 KOs) desde el primer asalto cuando conectó un derechazo fuerte y empujó la acción durante toda la pelea. Braekhus nunca pudo frenar a McCaskill, aunque intentó contraatacar y conectó un uppercut de vez en cuando. McCaskill logró una convincente decisión unánime en diez asaltos: 100-89, 99-90, 98-91. A Braekhus también se le dedujo un punto en la séptima ronda por amarrar. Esto tiene que ser satisfactorio para McCaskill, quien se sintió un tanto irrespetado después de ganar el título en Tulsa, OK, el año pasado. Braekhus incluso insinuó el retiro después de la pelea y lo que alguna vez fue una relación cordial se calentó mucho antes de la revancha. “Estoy tan listo para golpear a Cecilia en la cara”, dijo McCaskill antes de la pelea. “Quiero decir, como dijimos, no conozco a Cecilia y no hay mala sangre, pero queremos esto por boxear tanto que va a ser la mejor pelea de la noche. Estrada vence a Chocolatito por decisión dividida en Dallas Kyoguchi retiene el título de 108 libras de la AMB en su debut en EEUU

