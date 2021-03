Estrada vence a Chocolatito por decisión dividida en Dallas Por Jeff Zimmerman en el ringside El sábado por la noche cuando el mundo del boxeo se enteró de que el legendario Marvin Hagler falleció repentinamente a los 66 años, el campeón súper mosca del WBC, Juan Francisco “El Gallo Estrada (42-3, 28 KOs) de Hermosillo, México luchó contra su amigo y enemigo reinante de la AMB. el campeón de peso súper mosca Roman “Chocolatito” González (50-3, 41 KOs) de Managua, Nicaragua para la unificación del WBC / AMB en Dallas, Texas en el American Airlines Center, transmitido en vivo por DAZN, en una actuación de retroceso que habría hecho el “Maravilloso” orgulloso. Fue su tan esperada revancha de noviembre de 2012, donde Chocolatito retuvo su título de peso mosca ligero en una decisión unánime en doce asaltos. Y con 5’4 “y 5’3” respectivamente, Estrada y Chocolatito, demostraron una vez más que “todo es más grande en Texas”, especialmente el corazón de estos dos guerreros mientras luchaban febrilmente durante doce rounds magistrales de boxeo. En otro enfrentamiento épico de ida y vuelta, Estrada salió disparando desde la campana de apertura con su jab y su mano derecha, antes de que Chocolatito calentara y, a mitad de la segunda ronda, el ritmo se había acelerado considerablemente ya que ambos peleadores intercambiaron cuero pesado. En la tercera ronda, Chocolatito empujó la acción y obligó a Estrada a retroceder y descargó un gran combo de dos en la cabeza y el cuerpo de Estrada, sin embargo, Estrada respondió con una sólida derecha en los últimos segundos de la ronda. La cuarta ronda fue una gran ronda para ambos hombres, ya que cada uno arrojó bombas el uno al otro todo el tiempo. Aunque ambos peleadores tuvieron sus momentos, Chocolatito pareció superar a Estrada desde el quinto asalto hasta el octavo asalto, aterrizando con más frecuencia y mostrando una gran defensa al evitar muchos de los golpes de poder de Estrada ya sea que se agachaba o se movía ligeramente fuera del camino. abarcar. Estrada tuvo sus momentos como el uppercut de derecha que aterrizó en la barbilla de Chocolatito al final del septimo round. En los rounds de campeonato, Chocolatito y Estrada vertieron cada onza de sangre, sudor y lágrimas en el ring mientras ambos hombres intentaban desesperadamente terminar el trabajo, pero ninguno se movió y mostró el corazón de un campeón. En un clásico instantáneo, Estrada sacó una decisión dividida muy fina con puntajes ganadores de 115-113 y 117-111 mientras que el otro juez tenía 115-113 para Chocolatito. Estrada y González no solo estaban luchando por sus países enloquecidos por el boxeo de México y Nicaragua, también había un legado y orgullo personal en juego por los dos hombres que se han hecho amigos a lo largo de los años. La victoria de Estrada venga una de sus tres derrotas (como vengó las otras dos también) y probablemente lo catapulta al salón de la fama junto con Chocolatito, miembro del salón de la fama de la primera votación segura, quien demostró esta noche por qué reinó como el rey libra por libra durante un par de años y debería poner a ambos peleadores en la mítica lista de los diez primeros. Estrada le dijo a DAZN Chris Mannix en el ring después de la pelea que ahora que están 1-1, le gustaría volver a pelear con Chocolatito y que aceptara el desafío, lo que podría poner a Sor Rungvisai en un segundo plano por ahora, quien esperaba para enfrentar al ganador después de su actuación espectacular el viernes por la noche. Estrada tiene marca de 1-1 contra Sor Rungvisai y Chocolatito tiene marca de 0-2, sin embargo, la mayoría cree que ganó la primera pelea antes de sufrir una derrota por nocaut en su revancha. Sin embargo, en esta noche, Estrada y Chocolatito mostraron por qué el boxeo a menudo se conoce como la ciencia dulce al más alto nivel, ya que bailaron magistralmente y maniobraron dentro y fuera del peligro durante doce hermosas rondas. No importa quién salió victorioso, tenga la seguridad de que Marvelous Marvin Hagler simplemente habría encontrado ambas actuaciones simplemente maravillosas. Descansa en paz. Sigue a Jeff en Twitter @JZimmerTX Andrade-Williams el 17 de abril por titulo OMB en Hollywood, Florida Indiscutible: McCaskill vuelve a vencer a Braekhus

