Marvin Hagler fallece a los 66 años Este mensaje fue publicado en Facebook por su esposa: Lamento hacer un anuncio muy triste. Hoy, lamentablemente, mi amado esposo Marvelous Marvin falleció inesperadamente en su casa aquí en New Hampshire. Nuestra familia le pide que respete nuestra privacidad durante este momento difícil. Con amor, Kay G. Hagler Hagler compiló un récord profesional de 62-3-2 con 52 KOs. Ocupó el título de peso mediano desde 1980 hasta 1987, y finalmente perdió el cinturón en una controvertida decisión dividida ante Sugar Ray Leonard. Nunca volvió a pelear después de esa pelea. “El maravilloso Marvin Hagler fue uno de los mejores atletas que Top Rank haya promovido”, dijo Bob Arum, promotor del Salón de la Fama. “Era un hombre de honor y un hombre de palabra, y actuó en el ring con una determinación sin igual. Era un verdadero atleta y un verdadero hombre. Lo extrañaré mucho “. Mas Resultados de la cartelera de Estrada-Chocolatito Zerafa masacra a Mundine en un solo round

