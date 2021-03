Zerafa masacra a Mundine en un solo round Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso mediano Michael Zerafa (28-4, 17 KOs) terminó la carrera del ex campeón mundial de 45 años Anthony Mundine (48-11, 28 KOs) con una demolición en el primer round el sábado por la noche en el Bendigo Stadium en Bendigo, Victoria, Australia. . Zerafa derribó a Mundine dos veces en una matanza unilateral para reclamar el título vacante de peso mediano de Oceanía de la AMB. En una sorpresa, WBA # 3, WBC # 6, WBO # 8, IBF # 14 peso semipesado Blake Caparello (30-4-1, 13 KOs) perdió por decisión unánime ante Faris Chevalier (12-1, 7 KOs). Las puntuaciones fueron 97-93 en todas las tarjetas. Conferencia de prensa final Estrada-Chocolatito

