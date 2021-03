Conferencia de prensa final Estrada-Chocolatito La conferencia de prensa final antes de la revancha de unificación del sábado entre Juan Francisco Estrada y Román ‘Chocolatito’ González para ubicarse el jueves. Chocan en el American Airlines Center en Dallas, Texas, el sábado en vivo en todo el mundo por DAZN. Juan Francisco Estrada “He estado esperando esta pelea durante casi nueve años, estaba listo para la oportunidad. Es un buen campeón, es un buen peleador y que gane el mejor. “Esperamos mucho tiempo; Tengo tres derrotas y ya he vengado a dos de ellas, pero entrenamos muy duro y estoy listo para esta pelea. “Esto va a ser mejor que el primero. Va a ser una guerra y los espectadores serán los verdaderos ganadores. “Sin duda es una pelea que todos llevamos mucho tiempo esperando. Hay mucha expectativa, se han estado gestando nueve años. La gente siempre preguntaba cuándo volveríamos a pelear. Va a ser emocionante y me estoy concentrando en dar una buena pelea este sábado ”. Román González “En primer lugar, Dios bendiga a todos, estoy muy feliz, estoy bendecido por Dios, DAZN y el Sr. Honda, hemos hecho un muy buen campamento y estamos listos para esta pelea. “Estoy muy consciente de que será una pelea hermosa. Juan es un buen campeón y sabemos lo que tenemos que hacer. Queremos dar una buena pelea para que todos la vean. “Ese es mi sueño, volver a ser campeón. Entreno muy duro y con la ayuda de Dios y con la ayuda de mi equipo este sábado vamos a dar una muy buena pelea. “Creo que es una pelea importante, no solo para Nicaragua, sino también para México. Creo que ambos países se van a quedar paralizados el sábado viendo estas peleas y ojalá demos una buena pelea. Podemos volver a casa con nuestras familias y que gane el padrino ”. Jessica McCaskill “Estoy tan lista para golpear a Cecilia en la cara. Quiero decir, como dijimos, no conozco a Cecilia y no hay mala sangre, pero queremos esto por boxear tanto que va a ser la mejor pelea de la noche. “Siempre tengo que trabajar por todo lo que tenemos y no nos importa hacer eso. Venimos de lugares más difíciles de lo que nos ven ahora y quiero sellar el trato y solidificar mi victoria en agosto y dejar que todos sepan que no fue un accidente y que fui yo, campeón mundial indiscutible unificado. “Siempre hemos tenido una gran cantidad de confianza y solo hemos tenido que aprovechar esas oportunidades para mostrar a todos los demás lo que podemos hacer y, como dije antes, venimos de lugares donde esto no es lo más difícil que hemos tenido. para pasar, creo que esto será pan comido. “Realmente no importa qué tipo de plan de juego traigan. Estamos realmente preparados. Rick Ramos, mi manager y entrenador, me mantiene diversificado en el boxeo, ya sea en las peleas, el movimiento, el estancamiento, estamos listos para cualquier cosa. “Cecilia trajo la jubilación después de la última pelea, esas no son mis palabras, esas son de ella, así que voy a hacer que se las coma”. Cecilia Braekhus “Ella fue tan amigable, luego consiguió el cinturón, y ella estaba como, se vuelve loca. Definitivamente es una situación nueva. Sabes, es divertido para mí, solo quiero recuperar el cinturón y McCaskill me ha mantenido muy motivado, ella me ha mantenido motivado durante todo mi campamento. La última vez supo que tuvo suerte, así que creo que de ahí viene toda la charla basura. “Oh, definitivamente. Tuve un campo de entrenamiento difícil la última vez, estuve atrapado seis meses en Big Bear. Ahora tenía un campo de entrenamiento normal y ahora tengo que hacer lo que siempre hago. Tengo que boxear. Y puedo hacer lo que sea y creo que puedo detenerla también porque definitivamente soy más grande y más fuerte y soy un boxeador mucho mejor. Soy mucho mejor técnicamente y más fuerte, así que tengo mucha confianza al entrar en esta pelea. Y como dije, ella me dio mucha motivación en el campamento. “Como luchadora le he dado mucho crédito. Definitivamente no debería perder con ella. Ella estaba en casa, estaba en su país de origen, todos los jueces estaban en casa, ella consiguió su peso y aún así la gané en una de mis invitaciones cuando no me presenté en la cima. El sábado estaré en mi mejor momento y ella no está ni cerca de mi nivel. “Voy a ganar, así que ni siquiera es una opción. Tengo un nombre más grande que ella de todos modos con o sin el cinturón “ Hiroto Kyoguchi “Este no es mi objetivo final en lo que respecta a mi carrera, así que voy a trabajar duro para tener una buena victoria en este y espero con ansias una pelea de unificación. Sí, hasta ahora todo va muy bien. “He elaborado una estrategia de mi estilo de lucha para ir con un luchador más pequeño y es cierto que es un luchador más pequeño, pero he elaborado una estrategia con eso y estoy planeando ganar”. Axel Vega “Esta es una gran oportunidad y agradezco a Dios ya ti por darme la oportunidad. Estoy listo para esta pelea y ojalá venga el sábado ser campeón. “Estamos preparados para una guerra y hemos trabajado bien, sabemos cómo manejar la distancia, sabemos que tenemos que entrar, tal vez recibir un golpe, pero estamos realmente preparados para esta pelea”. * * * Eddie Hearn “Hola y bienvenido a Dallas antes de una gran noche de boxeo desde el American Airlines Center este sábado, en vivo y en exclusiva en DAZN en todo el mundo. Sin restricciones de viaje, ninguna pandemia puede impedir que estemos aquí. No he estado tan emocionado con una tarjeta durante mucho tiempo. “Por supuesto, los campeonatos del mundo de triple encabezado en la tarjeta. Tantos jóvenes prospectos también y 11 cinturones de campeonato mundial en juego, tres títulos de revistas en juego en esta tarjeta. Pensé que era la primera vez, pero alguien me acaba de decir que Don King lo hizo hace 18 años, así que no vamos a hablar mucho de eso, pero qué carta. “Qué evento principal, por supuesto, la revancha de Estrada v Chocolatito por los campeonatos de la WBA, WBC y Ring Magazine. Revancha de su primera batalla épica hace más de ocho años. Y un evento co-estelar fantástico, el campeonato mundial de peso welter femenino indiscutible entre Jessica McCaskill y Cecilia Braekhus y, por supuesto, el campeonato de peso mosca ligero del cinturón mundial y de la revista Ring entre Kyoguchi y Vera ”. El campeon de la AMB Kyoguchi planea impresionar en Dallas

