El campeon de la AMB Kyoguchi planea impresionar en Dallas El campeón de peso minimosca de la AMB, Hiroto Kyoguchi, dice que quiere dominar la división de 108 libras mientras defiende su título mundial contra Axel Vega el sábado por la noche en el American Airlines Center en Dallas, Texas, en vivo en todo el mundo por DAZN (excepto América Latina). Kyoguchi (14-0 9 KOs) hace su debut estadounidense en el estado de Lone Star en su primera pelea con Matchroom mientras se enreda con Vega (14-3-1 8 KOs) con el deseo de explotar en la escena mundial. El boxeador de 27 años planea hacer una declaración y luego perseguir combates de unificación con sus compañeros campeones Ken Shiro, Felix Alvarado y Elwin Soto, y está feliz de estar de regreso en el ring después de que la pandemia de COVID le robó la oportunidad de pelear en 2020. “Mientras pueda mantenerme en las 108 libras, quiero demostrar que soy el mejor en esta división y dominarla”, dijo Kyoguchi. “Pero eventualmente mi objetivo es subir de peso y ganar más cinturones. “Me convertí en campeón mundial en Japón y después de eso, siempre quise venir a los Estados Unidos a pelear. Este es un momento muy importante para mi carrera y quiero hacer una gran declaración. Los fanáticos pueden esperar una pelea realmente entretenida con Vega. “Es un honor para mí estar en Matchroom como su primer boxeador Japonés. Voy a representar a mi país para mostrar lo genial que es el boxeo Japonés. “Toda la situación del año pasado hizo que entrenar fuera muy difícil para mí, fue difícil de manejar. Esta vez, tengo esta gran oportunidad y quiero mostrar una gran actuación para mis fans. El Coronavirus ha creado una situación especial para todos, es difícil adaptarse a eso, pero Matchroom me lo ha puesto fácil en la burbuja, así que gracias a ellos puedo hacer bien el peso. “He visto algunas cintas de Axel, es un muy buen boxeador. Ya soy campeón del mundo, así que a partir de ahora quiero mostrarles a todos que soy uno de los mejores boxeadores del mundo, y eso comienza el sábado contra Vega ”. Campbell-Liebenberg por los títulos de Sudáfrica

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.