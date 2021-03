Campbell-Liebenberg por los títulos de Sudáfrica Por Ron Jackson La gran pregunta de cara al tan esperado enfrentamiento con tres títulos en juego entre el mucho más experimentado Ryno “The Lion” Liebenberg y el relativamente novato Rowan “Braveheart” Campbell, que se celebrará el domingo por la tarde en el Emperors Palace cerca de Kempton Park. es decir, prevalecerá la juventud de Campbell frente a la experiencia de Liebenberg. El torneo será televisado en directo por Supersport a partir de las 15:00 horas. Campbell, de 27 años, quien tiene un récord de 12-0, 8 KOs, ha sorprendido al mundo del boxeo local, al no haber tenido experiencia amateur pero bajo la guía de los hermanos Smith desde su gimnasio en Cedar Square, Fourways se ha desarrollado en un boxeador útil y ganó los títulos de peso súper mediano de Sudáfrica e IBO All-Africa, desde que hizo su debut profesional el 1 de diciembre de 2016. Campbell viene de una victoria sobresaliente en su pelea más reciente el 30 de noviembre del año pasado cuando detuvo al previamente invicto campeón sudafricano de peso semipesado Nicholas Radley en el cuarto asalto de una pelea sin título. Este enfrentamiento ha tomado mucho tiempo en hacerse después de que Liebenberg desafió a Campbell en el ring después de la pelea de Radley. Liebenberg, de 37 años, ha estado en varias guerras en sus casi 11 años de carrera profesional y ha ganado los títulos IBO All-Africa, IBO Inter-Continental, WBC Silver, WBC International, South African de peso semipesado y el peso súper mediano de la Unión Africana de Boxeo. título. El veterano Liebenberg (20-7-1, 13 KOs) ha peleado a un nivel mucho más alto que Campbell y solo dos de sus derrotas han llegado dentro de la distancia. En octubre de 2014 fue detenido en el séptimo asalto contra el ex campeón de peso semipesado de la OMB Eleider Alvarez debido a un mal corte y en febrero de 2018 perdió por nocaut técnico en el sexto asalto contra Vincent Feigenbutz. Entrenado y dirigido por Colin Nathan de su MTK Africa Boxing Gym en The Savoy Estate en Johannesburgo, Liebenberg ha peleado principalmente en la categoría de peso semipesado, pero se ha informado que no tiene problemas para alcanzar el peso de la división más liviana. Ambos son peleadores de avanzada y sin fanáticos presentes debido a las restricciones de Covid-19. Los espectadores de Supersport pueden esperar un emocionante choque con Campbell defendiendo sus títulos de Sudáfrica e IBO All-Africa. También lucharán por el título vacante panafricano de la AMB. El torneo es presentado por Rodney Berman de Golden Gloves Promotions. El campeon de la AMB Kyoguchi planea impresionar en Dallas Recordando a Gilberto Mendoza a Cinco años de su fallecimiento en 2016

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.