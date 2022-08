Marvnation gana subasta del WBC por Zepeda-Prograis Se llevó a cabo la subasta de la pelea José Zepeda vs. Regis Prograis, por el título superligero vacante del WBC, de acuerdo con las Reglas y Reglamentos del WBC. Con una oferta de 2,4 millones de dólares, Marvnation Promotions, encabezada por Marvin Rodríguez, ganó la puja por la bolsa, dejando atrás las ofertas de Probellum, TGB y Zanfer. Zepeda (35-2, 27 KOs), de 33 años, tendrá su segunda oportunidad por el título del WBC. Cayó en una pelea cerrada contra Ramírez en 2019. Zepeda está en una racha de cinco victorias consecutivas, incluido un nocaut en el quinto asalto sobre el ex campeón Ivan Baranchyk en una de las mejores peleas de 2020. Prograis (27-1, 23 KOs), de 33 años, llegó a la final del torneo de la Serie Mundial de Boxeo en abril de 2019, pero perdió por decisión mayoritaria ante Taylor. En su pelea más reciente noqueó a Tyrone McKenna en el sexto asalto en marzo de este año. Joyce-Parker por el título interino de la OMB Conferencia de prensa Via Satelite de Wilder-Helenius Like this: Like Loading...

