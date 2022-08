Conferencia de prensa Via Satelite de Wilder-Helenius El ex campeón mundial de peso pesado del CMB y la superestrella del boxeo Deontay “The Bronze Bomber” Wilder y el destacado Robert “The Nordic Nightmare” Helenius previeron su próxima eliminatoria por el título de peso pesado del WBC durante una conferencia de prensa, apareciendo vía satélite, antes de que se reúnan el sábado 15 de octubre encabezando un Pay-Per-View de FOX Sports PBC del Barclays Center en Brooklyn. Deontay Wilder: He tenido una gran carrera y ahora estoy de regreso para mi segundo reinado. Robert Helenius: Estoy listo para hacer todo lo que esté a mi alcance para ganar. DEONTAY WILDER “Hemos realizado más de 400 rounds hasta ahora y el campo de entrenamiento ha sido excelente. Estoy tratando de hacer algo diferente agregando a Don House al equipo que trabaja en Las Vegas. Queríamos cambiar algunas cosas, hacer más rondas y ver qué pasaba. “Parece que este entrenamiento podría ser demasiado para tu cuerpo, pero cuando estás en forma física y mentalmente, nada es imposible. “He tenido una gran carrera y ahora estoy de regreso para mi segundo reinado. Es increíble recordar todos los años y cómo llegué a donde estoy ahora. Ha sido un honor. Teníamos un plan de juego y lo ejecutamos. “Espero con ansias el 15 de octubre y compartir el ring con Robert. Respeto mucho a Robert y su equipo. Siempre hemos tenido una conexión, pero desafortunadamente en este negocio, a veces tienes que enfrentarte. Pero no se equivoquen, solo porque nos conocemos, no significa que esta pelea no será interesante. “Cada vez que peleo, estás al borde de tu asiento, porque voy allí al 110%. Espero con ansias esta pelea y regresar al Barclays Center, donde ocurrieron algunos de mis nocauts más emocionantes. Tengo recuerdos extraordinarios allí y no veo la hora de mostrar mi talento. “Sé lo que Helenius es capaz de hacer y sé qué tipo de corazón tiene. Viene a traer lo mejor de sí y yo siempre traigo lo mío. Esta es una pelea seria entre dos guerreros en la división de peso pesado. Venimos a ponerlo todo en la línea. “Conseguir una estatua en mi ciudad natal me hizo saber que había más trabajo por hacer. Tengo que seguir luchando, motivando e inspirando. Este reinado va a ser especial, porque va a estar dedicado a la gente. “Durante estos años, todos han visto lo que soy capaz de hacer y cuál es mi mentalidad cuando entro allí. Todo el mundo sabe con lo que vengo el día 15 y lo que vamos a dar. Ya sea por nuestra familia, nuestro país o nuestros fanáticos, hay una noche y una pelea, serán fuegos artificiales”. ROBERT HELENIUS “Me siento muy bien y el campo de entrenamiento va muy bien. He peleado con muchos buenos oponentes y he tenido una larga carrera hasta ahora. Esta es, por supuesto, una gran pelea para mí. Respeto a Deontay, pero cuando venga a Estados Unidos, voy a dar todo lo que tengo. “Estoy listo para hacer todo lo que esté a mi alcance para ganar. Solo me tomé dos semanas de descanso después de mi última pelea y he estado entrenando desde entonces. Sé lo que se necesita para ganar a este nivel. “Le prometí a mis fanáticos en Finlandia que traería el título mundial a casa y, a veces, tienes que pasar por muchas cosas para llegar allí. Pero voy a hacer todo lo que pueda. Estamos haciendo todo el trabajo extra que necesitamos. “Este es un gran problema. Todo lo que siempre he querido es tener la oportunidad de ganar el título mundial de peso pesado. Por eso he seguido luchando. Si no me hubiera visto a mí mismo convirtiéndome en un campeón mundial, me habría detenido y encontrado un trabajo mucho más fácil de hacer. “Estoy agradecido con Deontay por sus lindas palabras, pero el 15 de octubre traeré el espíritu vikingo al ring”. La conferencia de prensa también contó con el ex campeón de peso súper mediano de la FIB, Caleb “Sweethhands” Plant, y el dos veces campeón de peso súper mediano del CMB, Anthony “The Dog” Dirrell, que se reunieron cara a cara mientras los rivales de 168 libras se preparan para un Eliminador de título de peso súper mediano del CMB en el co -evento principal. CALEB PLANT “Me siento bien y estoy agradecido con mi equipo. Se siente bien estar de vuelta y estoy emocionado por pelear por primera vez en Nueva York. Estoy buscando ser impresionante el 15 de octubre. “Dirrell tiene mucho que decir sobre mí y dice que lo odio, y esa es una palabra fuerte, pero es verdad. Supongo que lo molesta a él y me molesta a mí. No tomo de la mano a los chicos de mi división. Aunque ni siquiera me conoce. El 15 de octubre definitivamente habrá fuegos artificiales. “Cuando le gane, será porque soy mejor que él. Pero eso ya lo sabe y por eso me odia. “Tú viste lo que Uzcátegui le hizo a su hermano y lo que yo le hice. Siempre supe que era una posibilidad. Ni siquiera pudo mantener su título el tiempo suficiente para que nos uniéramos y ahora está muy enojado. “Trato de abordar cada pelea de la misma manera y tratar cada pelea de la misma manera. Estoy totalmente dentro. Estoy concentrado y motivado. Tengo un gran equipo y estamos armando un gran plan. No puedo esperar hasta el 15 de octubre. “Estoy buscando hacer una gran actuación y levantar la mano. Estoy aquí para hacer una gran declaración. Quiero limpiar el resto de la división. “Estoy en una posición bendecida para estar en una eliminatoria por el título, pero no se suma a lo concentrado y disciplinado que soy. No importa si fue una pelea a cuatro asaltos. Estoy entrenando duro y tengo mucho impulso. “He estado haciendo mi trabajo y manteniéndome enfocado. Siempre mantengo el boxeo primero en mi vida, ya sea que tenga una pelea o no. Todavía siento que estoy cazando. Hay muchas cosas que quiero lograr en este deporte, pero lo primero es lo primero y eso es manejar los negocios el 15 de octubre”. ANTONIO DIRRELL “Estoy listo para pelear y golpear algunos traseros. El esta corriendo. Ha estado huyendo de mí. ¿Puedes nombrar a alguien que le guste? A nadie le gusta. Canelo Álvarez te abofeteó, recuérdalo. Nunca dejaría que otro hombre me golpeara. “Luchó contra las latas de tomate y los taxistas. Le doy respeto a Jose Uzcategui. Pero se suponía que iba a pelear conmigo antes que Canelo y se retractó. “He peleado contra los mejores, ¿contra quién luchó? No ha peleado con nadie. El lo sabe. Olvida mi experiencia, lo estoy golpeando. “Esta es solo otra pelea. Me estoy preparando como si fuera cualquier otra pelea. Cuando llegue el momento del 15 de octubre, ya verá. “Solo busco ser yo mismo y hacer una gran actuación. Todo el mundo sabe que soy el perro y eso es lo que voy a mostrar una vez más. “Siempre hago lo que hay que hacer fuera del ring. He mantenido mi cuerpo donde debe estar. Si cuidas tu cuerpo, tu cuerpo te cuidará a ti”. Marvnation gana subasta del WBC por Zepeda-Prograis Alimkhanuly critica a Andrade y busca a Charlo Like this: Like Loading...

