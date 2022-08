Alimkhanuly critica a Andrade y busca a Charlo Se anunció hoy que el campeón mundial de peso mediano de la OMB, Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly (12-0, 8 KOs), quien ascendió al título completo después de que el anterior campeón de la organización, Demetrius “Boo Boo” Andrade, eligiera dejar la división, hará el primera defensa de su título mundial a finales de este año en una cartelera de Top Rank en ESPN. “Demetrius Andrade no tenía interés en pelear conmigo”, dijo Alimkhanuly. “Quería pelear con él porque sé que lo noquearía. Se escapó al peso súper mediano para evitar pelear conmigo. Pero no te preocupes, Demetrio. Después de unificar los cinturones en el peso mediano, podemos pelear”. “¡La pesadilla del peso mediano llegó para quedarse! Ahora que soy campeón mundial, continuaré demostrando que el ‘Estilo Qazaq’ es el mejor estilo”. “No tendría ningún problema en pelear contra Jermall Charlo por su título del CMB. Ambos somos campeones, así que unifiquemos los cinturones. Charlo sería un trabajo fácil para mí, y él lo sabe. Los campeones deben luchar contra otros campeones. Es una lástima que los otros llamados ‘campeones’ no se sientan así”. El promotor del Salón de la Fama Bob Arum agregó: “Eligiría a Janibek sobre cualquier peso mediano del mundo. Es un zurdo con un poder tremendo y reinará en la división por mucho tiempo”. Conferencia de prensa Via Satelite de Wilder-Helenius Glanton-Aguilar el 9 de septiembre en Florida Like this: Like Loading...

