Glanton-Aguilar el 9 de septiembre en Florida El invicto peso crucero Brandon “Bulletproof” Glanton (16-0, 13 KOs) peleará contra Mario “El Ruso” Aguilar (22-7, 18 KOs) en el evento principal de ProBox TV el viernes 9 de septiembre por la Organización Mundial de Boxeo (OMB). Los dos fuertes golpeadores pelearán en una pelea programada de diez asaltos en el ProBox Events Center en Plant City, Florida y la tarjeta se transmitirá en vivo en todo el mundo en PROBOXTV.com y la aplicación ProBox TV ($ 1.99 / mes). Debido a la enfermedad de Juan Huerta, su pelea por el título de peso ligero latino de la OMB contra Miguel Madueno, el evento principal original del 9 de septiembre, se trasladó al 26 de octubre en San Juan para ser un evento destacado de ProBox TV en la Convención de la OMB. Alimkhanuly critica a Andrade y busca a Charlo ¿Jake Paul contra Anderson Silva el 29 de Octubre? Like this: Like Loading...

