¿Jake Paul contra Anderson Silva el 29 de Octubre? Los rumores son bastante fuertes de que el YouTuber Jake Paul (5-0) se enfrentará a la leyenda Brasileña de MMA convertida en boxeador Anderson Silva en Showtime Pay-Per-View el 29 de octubre. Si esta pelea se lleva a cabo, Silva, de 47 años. puede muy bien ser el favorito de las apuestas. Las probabilidades en realidad se abrieron en Paul -180 (5/9) y Silva +150 (3/2). Sin embargo, la acción inicial fue predominantemente para Silva. Dado que las probabilidades se movieron, el dinero actualmente está bastante parejo en ambos lados. Las probabilidades actuales en BetOnline.ag son: Jake Paul +100 (1/1)

Anderson Silva -130 (10/13)

