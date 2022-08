Bivol vs. Zurdo el 5 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos El campeón de peso semipesado de la AMB Dmitry Bivol (20-0, 11 KOs) defenderá su título mundial contra el retador obligatorio Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez (44-0, 30 KOs) en el Etihad Arena en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos el sábado 5 de noviembre. , en vivo para suscriptores de todo el mundo en DAZN (excepto Corea del Sur y MENA). Dmitry Bivol: “La pelea con el Zurdo se viene gestando desde hace tiempo, se han dicho muchas cosas. Ahora tenemos la oportunidad de ocuparnos de las cosas con nuestras acciones en el ring y no con nuestras palabras fuera del ring”. Zurdo Ramírez: “Estoy feliz de que la pelea finalmente se esté dando a pesar de todos los desafíos. Ha tardado mucho en llegar y espero con ansias una gran noche el 5 de noviembre. Pelearía contra Bivol en cualquier lugar, incluido Marte, pero sé que daremos un gran espectáculo en Abu Dhabi. Estoy feliz en general y muy agradecido con la AMB, el Sr. Gilberto Mendoza y la familia Golden Boy por acompañarme en este viaje”. ¿Jake Paul contra Anderson Silva el 29 de Octubre? ¿Breidis-Huni el 29 de octubre? Like this: Like Loading...

