¿Breidis-Huni el 29 de octubre? Por Ray Wheatley – World of Boxing Se ha informado que el tres veces campeona mundial Mairis Briedis (28-2, 20 KO) ha “acordado verbalmente” pelear contra Justis Huni (6-0, 4 KO) en peso pesado el sábado 29 de octubre en Brisbane, Queensland. Australia. Breidis perdió el campeonato de peso crucero de la FIB ante Jai Opetaia en julio. Huni es una ex medallista de bronce de 2019 en los campeonatos mundiales de aficionados y actualmente posee el título australiano de peso pesado. Bivol vs. Zurdo el 5 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos Entrevista exclusiva de Floyd Mayweather Jr. Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.