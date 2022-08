Joyce-Parker por el título interino de la OMB El Comité de Campeonato de la OMB dictaminó que el choque del 24 de septiembre entre los pesos pesados ​​Joe Joyce y Joseph Parker en Manchester, Inglaterra, ahora será por el campeonato interino de peso pesado de la OMB. La decisión se tomó en respuesta a una solicitud de Queensberry Promotions en nombre de la actual contendiente número 1 de la OMB, Joyce. El Comité de la OMB señala que el campeonato de peso pesado de la organización solo ha estado en juego en dos ocasiones (peleas entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua) en los últimos dos años. Con Usyk rumbo a una probable pelea con Tyson Fury en 2023, la actividad en la división ha sido significativamente baja. Por lo tanto, un título interino es lo mejor para los peleadores, los fanáticos y la OMB en la división. Cordina ante Rakhimov en EAU el 5 de noviembre Marvnation gana subasta del WBC por Zepeda-Prograis Like this: Like Loading...

