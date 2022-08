Cordina ante Rakhimov en EAU el 5 de noviembre El campeón de peso súper pluma de la FIB, Joe Cordina (15-0, 9 KO), quien reclamó el título mundial con un sorprendente nocaut de un golpe sobre Kenichi Ogawa en junio, hará su primera defensa contra el retador obligatorio Shavkatdzhon Rakhimov (16-0-1, 13 KOs) en el Etihad Arena en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos el 5 de noviembre, en vivo para suscriptores de todo el mundo en DAZN (excepto Corea del Sur y MENA). Cordina-Rakhimov aterriza en la cartelera del choque por el título mundial de peso semipesado de la AMB entre los rivales invictos Dmitry Bivol y Gilberto Zurdo Ramírez en el primer espectáculo de Matchroom en los Emiratos Árabes Unidos. Pradabsri vence a Tanaka y retiene el título paja del WBC en Tailandia Joyce-Parker por el título interino de la OMB Like this: Like Loading...

