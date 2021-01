Martínez-Arroyo por titulo WBC en Canelo-Yildirim Julio César Martínez defenderá su título mundial de peso mosca del CMB contra McWilliams Arroyo como principal apoyo a la defensa de Canelo Álvarez de sus títulos de peso súper mediano del CMB y AMB el sábado 27 de febrero en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens, Florida, en vivo en todo el mundo por DAZN México). Martínez (17-1 13 KOs) pone su título en juego por tercera vez desde que consiguió el cinturón en diciembre de 2019 en una victoria por detención sobre Cristofer Rosales, superando a Jay Harris en Dallas en febrero y derrotando a Moisés Calleros en dos rounds en México. Ciudad en octubre. El mexicano de acción está ansioso por enfrentar finalmente a su retador obligatorio Arroyo después de tener que retirarse de un choque propuesto con el puertorriqueño por enfermedad en agosto. Es una gran noche para el campeón de acción, que el miércoles cumplirá 26 años, ya que finalmente podrá pelear como el apoyo principal de su compañero de cuadra Álvarez, con quien también comparte entrenador y gerente en Eddy Reynoso, luego de que una enfermedad lo descartara. de pelear en su tarjeta en diciembre en San Antonio. “Estoy tan feliz de estar de vuelta en el ring nuevamente y les prometo una guerra con Arroyo en Miami”, dijo Martínez. “Con las peleas de unificación por delante, es importante ocuparme de mis rivales obligatorios y espero una pelea dura con Arroyo. Creo que 2021 me verá unificar la división y ser indiscutible y no puedo esperar para devolver una sonrisa a las caras de los fanáticos del box ”. Arroyo (20-4 15 KOs) ha estado listo para abalanzarse sobre su oportunidad por el título y ganar una correa mundial en la tercera vez que lo pide. El condecorado aficionado puertorriqueño fue superado por decisión dividida por el campeón de la FIB Amnat Ruenroeng en septiembre de 2014 y luego cayó ante la estrella libra por libra Roman ‘Chocolatito’ González en abril de 2016 por las coronas del WBC y Ring Magazine en California. El jugador de 34 años clasificado en el número uno del CMB ingresa a la pelea con tres victorias en 2019 después de haber regresado al peso mosca de una breve temporada en Super-Fly, y el ex campeón mundial amateur está decidido a terminar con el reinado del talentoso mexicano Miami. “Finalmente, la pelea está cerca y estoy seguro de que los fanáticos disfrutarán de otro clásico entre México y Puerto Rico”, dijo Arroyo. “Este será otro gran clásico entre Puerto Rico y México”, dijo el co-promotor de Arroyo, Miguel Cotto. “Estoy seguro de que brindarán a los fanáticos una gran pelea y McWilliams estará preparado para arrancar ese título y traerlo de regreso a Puerto Rico”. Una cartelera apilada en apoyo de Álvarez también ve a la estrella china de peso pesado Zhilei Zhang regresar rápidamente a la acción en diez asaltos contra Jerry Forrest. Zhang (22-0 17 KOs) está de regreso en el estado del sol después de detener a Devin Vargas en cuatro asaltos en su choque en Hollywood, Florida. en noviembre, y el gigante de 37 años buscará dar un paso más para asegurar una gran pelea en la división glamour con la victoria sobre Forrest (26-4 20 KOs), quien llevó a Carlos Takam a la distancia en su última salida en julio. “Estoy muy emocionado con esta pelea”, dijo Zhang. “El 27 de febrero es la cartelera de más alto perfil del primer trimestre de 2021, y será un honor formar parte de ella. No puedo esperar a subir al ring y desearle la mejor de las suertes a mi oponente Jerry Forrest. Estoy entrenando con toda mi fuerza. Estaré listo.” “Zhang es un buen peleador con gran tamaño y técnica, pero estaré listo para esta pelea”, dijo Forrest. “2021 es un nuevo comienzo para mí. Covid ha dificultado el entrenamiento con muchos gimnasios cerrados, pero me he mantenido en forma desde mi última pelea. Ahora estoy en el gimnasio de mi mánager en Ashburn, Virginia, y mis entrenadores han estado creando un plan de juego mientras traen compañeros de entrenamiento para que coincidan con el tamaño y el estilo de Zhang. Estoy entusiasmado con esta oportunidad y estoy deseando terminar con la racha invicta de Zhang “. Una gran cantidad de jóvenes talentos tienen la oportunidad de brillar en la cartelera, liderados por Diego Pacheco. El delgado adolescente ha corrido a 10-0 con ocho victorias dentro de la distancia, y la sensación de peso súper mediano buscará agregar otra victoria impresionante cuando se enfrente a Rodolfo Gómez Jr (14-4-1 10KOs) en ocho asaltos. “Estoy emocionado de estar de regreso bajo las luces brillantes”, dijo Pacheco. “2021, es hora de mostrarles a todos que estoy aquí y que soy un problema para cualquiera que pese 168 libras”. Alexis Espino (6-0 4 KOs) tuvo un final frustrante para 2020 después de perder dos peleas, pero el joven de 21 años está listo para dejar eso atrás y hacer que 2021 tenga un volante contra Ashton Sykes (5-3 KOs) “Estoy más que listo para pelear en esta increíble cartelera y mostrar en lo que he estado trabajando, además del tiempo que pasé fuera”, dijo Espino. “Fue un momento frustrante para mí a fines de 2020, pero estoy ansioso por mostrar finalmente cuánto trabajo he estado poniendo en esto ya que no he estado en el ring debido a cancelaciones recientes”. El ex sensación amateur Marc Castro tuvo su carrera profesional con un comienzo perfecto en la cartelera de Canelo en San Antonio con una victoria por KO, y la estrella de Fresno vuelve a jugar en Miami contra Lester Brown (4-2-3 1 KO). “Estoy listo para volver al ring y quiero agradecer a Dios ya mi equipo por hacer posible ser parte de la cartelera del rey Canelo libra por libra una vez más”, dijo Castro. Otro aficionado exitoso que hace su segunda aparición en las filas pagadas es el propio Aaron Aponte de Miami. El joven de 19 años ganó por paro en su debut en octubre, y Aponte mostrará sus talentos en una gran plataforma en su ciudad natal. “Estoy muy emocionado de estar peleando en el Hard Rock Stadium el 27 de febrero en la cartelera de la superestrella del boxeo Canelo Álvarez”, dijo Aponte. “Es un honor pelear en un evento tan masivo en mi ciudad natal y estoy muy agradecido con Matchroom y DAZN junto con mi manager Peter Kahn y el equipo de Fight Game Advisors por esta oportunidad. Estén atentos para el ascenso de Aaron ‘Alien King’ Aponte !! “ “Esta es una cartelera apilada en apoyo del rey libra por libra”, dijo el promotor Eddie Hearn. “Julio César Martínez se está convirtiendo rápidamente en una atracción imperdible en el deporte y una victoria impresionante aquí lo llevará a otro nivel, pero McWilliams Arroyo está preparado para el desafío y es un peligroso. “Zhilei Zhang puede apostar su reclamo por una pelea masiva en peso pesado más adelante en el año con la victoria sobre Jerry Forrest, y es fantástico para los jóvenes talentos en la cartelera poder actuar en este enorme escenario”. WBC ordena revancha Gaballo-Rodríguez

