Marku derrota a Ramírez por título Silver del WBC en Albania El invicto peso welter Florian "The Albanian King" Marku (12-0-1, 7 KOs) salió de la lona para ganar una decisión unánime de diez asaltos algo contaminada sobre Miguel "Maquina" Parra Ramirez (21-3-1, 14 KOs) en el jueves por la noche en el Estadio Air Albania en Tirana, Albania. A Marku se le atribuyó una caída dudosa en el cuarto round y además recibió la ayuda de una deducción de puntos cuestionable contra Ramírez en el séptimo round cuando los boxeadores se empujaron en un clinch. ¡Ramírez derribó a Marku con fuerza con un gancho de izquierda en el octavo round y lo estaba lanzando cuando el árbitro intervino 10 segundos antes de finalizar el round! Al final, Marku fue declarado vencedor por decisión unánime y reclamó el título de silver del WBC. Falcao peleará en Tampa el 17 de septiembre Conferencia de prensa final Pedraza-Commey

