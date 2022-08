Falcao peleará en Tampa el 17 de septiembre El súper mediano Yamaguchi Falcao (21-1-1, 9 KOs) busca continuar con su camino ganador el 17 de septiembre cuando pelee contra Abel Adriel (26-24-3, 5 KOs) en el Alessi Gym en Tampa, Florida. El combate está programado a ocho asaltos. Falcao ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de 2012. En los últimos 12 meses, ganó los títulos WBC Latino, WBA Fedecaribe, WBC Feconsur y NABA. En la pelea más reciente de Falcao, derrotó a Damián Bonelli por decisión unánime. “Ya pasamos por un par de oponentes, así que apreciamos la voluntad de pelear de Adriel”, dijo la promotora de Falcao, Jody Caliguire de Fire Fist Boxing Promotions. “Yama entrena para cada pelea como si fuera la más grande de su carrera, así que espero una buena actuación el día 17 porque todavía estamos apuntando a los súper medianos de élite”. La tarjeta es promovida por Alessi Promotions. Los boletos están disponibles llamando al 813-927-0501. Love-Spark el 12 de noviembre en Cleveland por DAZN Marku derrota a Ramírez por título Silver del WBC en Albania Like this: Like Loading...

