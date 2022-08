Conferencia de prensa final Pedraza-Commey Los ex campeones mundiales José “Sniper” Pedraza (29-4, 14 KOs) y Richard “RC” Commey (30-4, 27 KOs) se presentaron en la conferencia de prensa final para el choque de peso superligero del sábado en ESPN desde el Hard Rock Hotel & Casino en Tulsa, Oklahoma. Richard Commey: “Es muy importante porque perdí mi última pelea en diciembre. Es una oportunidad para volver a ganar, y esta es mi primera pelea en 140. Solo quiero anunciarme”. José Pedraza: “Al igual que Richard, vengo de una derrota. Estoy buscando una gran victoria y permanecer entre los mejores nombres de la división. Creo que necesito ser más activo, ser más ofensivo en esta pelea. Una gran victoria el sábado contra un gran boxeador como Richard Commey me pondrá un paso más cerca de una oportunidad de título mundial. Eso es lo que estamos buscando”. Declaración de Don King Like this: Like Loading...

