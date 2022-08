Declaración de Don King Los comentarios del promotor de boxeo Don King sobre la disputa con Frank Warren y Queensberry Promotions, además de una copia del acuerdo y la transferencia bancaria proporcionada por King. Declaración de Don King: Durante dos meses DKP ha estado solicitando instrucciones de transferencia bancaria para Queensberry Promotions con el fin de pagar la bolsa de Daniel Dubois. Sin embargo, nunca los recibió. El pretendiente Frank Warren le dijo a IFLTV en el Reino Unido que Frank Warren quiere dejar en claro que ninguna de esas disputas debería involucrarlo. Y lo que es más importante, Warren dice que King está tratando de distraer la atención de tener que pagarle a Dubois lo que se le debe. Don King: “Esa declaración del pretendiente Frank Warren es totalmente falsa!!! Y que lo que dijo Frank Warren es completamente falso”. Frank Warren: “Ellos (King y Dubois) son las partes contratantes, no yo. Le debe el dinero a Daniel Dubois. Todo esto son cortinas de humo, las tonterías habituales que recibes”. Don King: “El dinero se le debe al promotor de Dubois (Queensberry Promotions) Frank Warren por contrato de Dubois. Frank Warren: “El hecho es que Él (King) tiene un contrato y ese contrato es entre ellos. Es a quien le debe dinero. No tengo nada que ver con ese contrato. No soy su manager. Soy su promotor. Don King: “Si todas las declaraciones anteriores del pretendiente a ser Frank Warren son ciertas… entonces, ¿cómo puede el pretendiente Frank Warren indicarme que deduzca $475,000 de la bolsa de Daniel Dubois para comprar los derechos de transmisión de televisión para el Reino Unido para BT Sports TV? ?? Para Frank Warren (Queensberry Promotion) nunca he hablado con Daniel Dubois, y todos los negocios que he realizado para Daniel Dubois se han realizado a través de su promotor Frank Warren (Queensberry Promotions). Se adjuntan los párrafos: Felicidades, Frank, por tu nuevo campeón de peso pesado de la AMB, Daniel Dubois. Es un joven muy bueno y un potencial gran campeón de peso pesado. Sin embargo, Frank, se merece un trato mucho, mucho mejor que el que está recibiendo de ese tipo que dice, “todo es una mierda”, haciéndose pasar por Frank Warren. Lamento decir esto, Frank, pero no sé quién es ese tipo. Tampoco quiero saber quién es ese tipo. Sin embargo, le pedí al honorable Frank Warren, mi amigo, que me diga qué cantidad quiere que le desconte o aplique como pago parcial de la antigua deuda que usted me debía. También menciono que si no desea realizar ningún pago en este momento, solo hágamelo saber, de cualquier manera, su palabra y sus instrucciones fueron suficientes para mí. Entonces, me acerqué a su nuevo campeón, Daniel Dubois, a través de otra parte, y el campeón Dubois me aconsejó que hablara con el Sr. Leon Margules. Entonces, le envío al Sr. Margules un cheque o una transferencia bancaria por el monto total de lo que deduje como pago de la antigua deuda entre Frank Warren y Don King. Lo que resultará en que la antigua deuda del honorable Frank Warren conmigo sea puesta de nuevo en el estante. Pero no tengo ninguna duda de que Frank me pagará la vieja deuda y que volveremos a trabajar juntos. Trabajando juntos funciona!!! Gracias Frank,

Don King

