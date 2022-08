En la cuarta parte de esta entrevista de cuatro partes con Fightnews.com®, la leyenda del ring Bernard Hopkins no se anda con rodeos mientras se prepara para embarcarse en la pelea más grande de su carrera fuera del ring.

Por Jeff Zimmermann

Oscar De La Hoya le dijo a Fightnews.com® en el pesaje de la pelea Ortiz-McKinson hace unas semanas, que Ortiz Jr. ahora era el obligado de todos los organismos sancionadores para tener una oportunidad por el título de 147 libras en poder de Errol Spence Jr. [WBC, IBF, WBA] y Terence Crawford [WBO].

Bernard Hopkins compartió sus pensamientos sobre lo que eso significa para Ortiz Jr. y su posible oportunidad por el título de peso welter.

“Vale la pena en este momento [obtener el estatus obligatorio de Ortiz Jr. por parte de todos los organismos sancionadores]. En cualquier otro momento, diría, ah, está bien, es un incentivo para que una persona y todos se sienten allí esperando que alguien venga a continuación y yo estoy en esa posición. Y esa afirmación la apoyo, y es clara. No es acabar con todo, ser todo”.

Hopkins continuó: “Ese movimiento de los organismos sancionadores, según entendí, fue poner a Vergil en la posición que se ha ganado si pasa el sábado [1 de agosto]. 6] teniendo razón no solo con su desempeño, su récord y con quién está peleando hasta ahora y con quién quiere pelear incluso ahora, más incentivo para decir que el ganador de esta pelea será el obligatorio. Necesito hacer y decir lo más claro posible.

“Ahora vas a tener al titiritero que ha hecho esto antes en mi era para decir que te dejes el cinturón. No necesitamos el cinturón. Vuelvo a mi historia. Lo mismo se trató de pasar por encima de mi cabeza. Pero lo supe antes de que me llegara por mis recursos y mi inteligencia. Entonces, quiero poder decirte esto primero, no es que sea un genio del boxeo, estoy tratando de decirte que ese es el contraataque. No necesitamos ese título, obtener a su gerente primero o cualquier chupasangre que esté dando vueltas para decir que no necesitamos el cinturón, haremos un par de cientos de miles adicionales. Sus ojos se agrandan. Sin embargo, lo siguiente es que ese problema se resuelve en función del asesor.

“No voy a decir promotor. Sé bajo qué título se esconden, por lo que no serán regulados como promotores y gerentes, se llama Ley Muhammad Ali. Saben que voy a ser un dolor en el culo porque estoy sano, hablo sano, como sano, pienso sano. No pueden enviar a nadie para atraparme en estas trampas aquí. Soy su peor pesadilla. Solo esperan que no diga nada y sea un buen chico y me ocupe de mis asuntos. No, no puedo evitarlo. Simplemente no puedo evitarlo”.

Hopkins habla de su propia experiencia e historia sobre la idea de renunciar a un cinturón para pelear contra alguien más.

“Olvídate de los cinturones, olvídate de los cinturones”, dijo Hopkins que le dijeron. “Los cinturones no significan nada. Puedo alinearte para conseguir otro cinturón. Escuché esto cuando Adonis Stevenson y yo íbamos a pelear. He visto el juego, he visto la mierda, tratando de desnudarme. Quería pelear contra Sergey Kovalev. ¿Por qué crees que dije esto, solo se está repitiendo, lo que la historia siempre hace?

Hopkins resumió sus pensamientos y ahora más que nunca, dejará que su voz se escuche, les guste a otros o no.

“Al final del día, vamos a seguir moviéndonos y derribándolos tanto como podamos”. dijo Hopkins. “Luchamos fuera del ring; luchan dentro del ring. Cuando ponen sus sentimientos personales porque todavía estamos en su cara, saben lo que quiero decir con eso. Y todavía tienes los pantalones en el culo. Sal de la casa. Sal de ese ático. Muestra tu cara, habla con el público, diles cómo te sientes”.

“No hay nada que puedas eliminar de esto, soy yo quien habla”, explicó Hopkins. “Aquí es cuando sabes que están pasando muchas cosas raras. Porque no solo quiero que me escuchen, sino que tampoco me importa que me vean. Desafío a cualquiera a que me haga preguntas o descubra algo. No me estoy escondiendo detrás de ningún árbol. No me estoy escondiendo en ninguna casa. No me estoy escondiendo en ninguna parte. Cuando Bernard Hopkins habla, Bernard Hopkins habla.

“Quiero quitarles las cobijas a estos hombres misteriosos que la gente cree que son, pero están justo ahí. No quiero hablar con los compinches, no quiero hacer el sacrificio de corderos, no quiero hablar con ninguno de esos bromistas. Salir del armario. Los estoy sacando del ático más cercano, donde sea que estén, los estoy sacando. Y los estoy llamando por su nombre.

“Los estoy aireando, los voy a obligar a responder. Mira, cada pelea voy a ser implacable. La mierda se va a poner fea. No va a ser solo contigo, sino con cada reportero que vea”.

“Tengo que hacer lo que tengo que hacer”, concluyó Hopkins. “Tengo que ser yo. No estoy hablando de la emoción. He pensado en ello. He hablado con mi equipo. No puedo seguir haciendo esto, recostado”.