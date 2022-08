George Foreman es demandado por presunto abuso sexual Por.Gabriel F. Cordero George Foreman , excampeón mundial de boxeo de los pesos pesados, está siendo acusado de abuso sexual por parte de dos mujeres, en dos casos distintos, cuando eran menores de edad y él rondaba los 20 años, según una información de TMZ que menciona que sus abogados presentaron las demandas este miércoles (24), en Los Ángeles, Estados Unidos. Los documentos obtenidos por TMZ alegan que las presuntas víctimas, identificadas como Denise S. y Gwen H. en las demandas, conocieron a Foreman a través de sus padres a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970. Denise dice que conoció a Foreman cuando tenía unos 8 años. después de que su padre había trabajado con el boxeador, y que él le compraría un helado y la haría “sentarse en su regazo mientras [él] conducía su automóvil”, en lo que se conoce como “grooming”, la forma en que los adultos atraen a los menores a los actos. de pedofilia. En la demanda, Denise afirma que cuando tenía 13 años, Foreman, que según ella tenía alrededor de 24 años en ese momento, comenzó a tener un comportamiento sexualmente inapropiado con ella y tuvo relaciones sexuales con la adolescente cuando tenía 15 años. Gwen, por su parte, afirma que conoció a Foreman cuando tenía unos 9 años, también a través de su padre, quien dijo que era el “asesor de toda la vida” del exboxeador. Ella afirma que unos seis años después de su encuentro, cuando Foreman tenía 23 años, él la “cortejó” y luego “la acosaba y abusaba sexualmente” hasta que ella tenía 16 años. Ambos dicen en sus demandas que un amigo de Foreman confrontó al ex campeón de peso pesado por las acusaciones “en al menos una ocasión”, y afirman que “no ha negado las acusaciones”. Foreman, ahora de 73 años y un exitoso hombre de negocios, negó las acusaciones de abuso sexual el mes pasado en un comunicado a TMZ Sports ; aún no ha comentado sobre la presentación de las demandas. En julio, afirmó que dos mujeres estaban haciendo afirmaciones falsas para extorsionarlo por millones de dólares en un caso de chantaje. “En los últimos seis meses, dos mujeres han tratado de extorsionarnos a mí y a mi familia con millones de dólares cada una. Afirman falsamente que abusé sexualmente de ellas hace más de 45 años en la década de 1970. Niego rotunda y categóricamente estas acusaciones”, dijo. dijo. el. “Mi orgullo por mi reputación significa tanto para mí como mis logros deportivos, y no me dejaré intimidar por amenazas y mentiras sin fundamento”, dijo Foreman. “Soy, y siempre seré, guiado por mi fe y confianza en Dios. Trabajaré con mis abogados para exponer total y verdaderamente el esquema de mis acusadores y defenderme en la corte”. Tyson Fury establece un plazo de siete días Like this: Like Loading...

