Tyson Fury establece un plazo de siete días Por Ray Wheatley – World of Boxing El campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury, ha dado a los promotores un plazo de siete días para hacer una oferta para una pelea por el título indiscutible de peso pesado contra el campeón de peso pesado de la AMB, la OMB y la FIB, Oleksandr Usyk. “Para todos estos pretendientes que quieren pelear, les voy a dar siete días hasta el 1 de septiembre para conseguir el dinero. Si no, muchas gracias, ha sido genial, estoy retirado”, dijo Fury en las redes sociales. Agregó: “Todas las ofertas enviadas deben ser a mi abogado Robert Davis por escrito con prueba de fondos. Así que que empiecen los juegos. ¡Auge!” George Foreman es demandado por presunto abuso sexual Información desde el campo de entrenamiento de Andy Ruiz Like this: Like Loading...

