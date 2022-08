Información desde el campo de entrenamiento de Andy Ruiz El ex campeón unificado de peso pesado Andy “The Destroyer” Ruiz Jr. realizó un entrenamiento con los medios en su gimnasio en el área de San Diego el miércoles mientras se prepara para enfrentar al principal contendiente Luis “King Kong” Ortiz en una eliminatoria por el título de peso pesado del CMB que encabeza FOX Sports. PBC Pay-Per-View el 4 de septiembre en la acción del fin de semana del Día del Trabajo en Crypto.com Arena en Los Ángeles. Andy Ruiz Jr.: “Me siento muy bien. El trabajo duro ya ha valido la pena y ahora es el momento de divertirse el 4 de septiembre. Vamos a dejarlo todo en el ring. Ortiz y yo vamos a ser campeones, así que sabes que va a ser una gran pelea. “Estoy listo. Tuve un largo campo de entrenamiento. Sé lo que Ortiz trae al ring y sé de lo que soy capaz. Sólo tengo que mantener la concentración y ejecutar. “Cuando trato de ir por el nocaut, por lo general no sale como quiero. Estoy entrenando para 12 asaltos y si llega el nocaut, llega. Será mejor que creas que estoy en condiciones de esforzarme durante los 12 asaltos. “He estado entrenando duro porque queremos volver a subir la escalera de la división de peso pesado. Por eso elegimos a un tipo duro como Luis Ortiz. Tiene un estilo duro, pero estoy seguro y seguro de que voy a ganar esta pelea el 4 de septiembre. “Va a haber una atmósfera loca en esa arena. Toda la afición mexicana estará ahí apoyando, y que gane el mejor. Me alegro de que Ortiz esté pronosticando un nocaut, porque estoy listo para cualquier cosa. Mi única predicción es que voy a ganar. “Un enfrentamiento contra Deontay Wilder sería una pelea increíble. La división de peso pesado está abierta, pero no estoy pasando por alto a Luis Ortiz. Si Wilder es el siguiente, él es el siguiente. Es una pelea fácil de hacer. “Siento que estoy en un buen estado mental en este momento. Estoy haciendo todo lo que se supone que debo hacer. Subestimé a mi último oponente, pero estoy realmente concentrado en lo que trae Luis Ortiz. Este es otro capítulo para mí y mi carrera. “La edad de Ortiz no importa, especialmente en la división de peso pesado. Porque un golpe va a cambiar toda la pelea. Solo tengo que ser inteligente y explosivo y subirlo cuando lo necesito. “Todos en mi equipo tienen el mismo plan de juego. Queremos ser campeones y queremos hacer historia. La forma de hacerlo es preparándose aquí mismo en el gimnasio. “Quiero aprovechar cada momento que tengo en el boxeo. Sobre todo para estas grandes peleas, porque quiero triunfar y aprovechar al máximo mi carrera”. Tyson Fury establece un plazo de siete días AMB aprueba Santa Cruz-Vargas, Wood-Lara Like this: Like Loading...

