AMB aprueba Santa Cruz-Vargas, Wood-Lara El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) aprobó un permiso conjunto solicitado por Matchroom Boxing y TGB Promotions para permitir que el súper campeón de peso pluma Leo Santa Cruz enfrente a Rey Vargas en una pelea de unificación y al campeón regular de peso pluma Leigh Wood para hacer una defensa contra Mauricio Lara. Ambas peleas fueron aprobadas con la condición de que el supercampeón se enfrente al campeón regular para definir al campeón único de la categoría dentro de los 120 días posteriores a la pelea entre Santa Cruz y Vargas. Cabe señalar que la AMB, en medio de un plan de reducción de títulos mundiales, ordenó el Santa Cruz-Wood el pasado 6 de abril de 2022. El 11 de julio, TGB solicitó un permiso para hacer el Santa Cruz Vargas, el cual le fue denegado el 15 de julio. por el comité de campeonatos, que pidió una oferta de bolsa para Santa Cruz-Wood. El 12 de agosto, ambas empresas enviaron una comunicación indicando que habían llegado a un acuerdo y se suspendió la licitación de la bolsa. Posteriormente, el 22 de ese mismo mes se solicitó el permiso conjunto en el que se solicitaba el Santa Cruz-Vargas y el Wood-Lara, con el compromiso de que ambos ganadores se enfrentarían en el término establecido para definir al único campeón. El Comité de Campeonatos tomó la decisión en base a las normas internas de la organización. La regla C.16 establece que el órgano puede modificar los períodos de defensas obligatorias por causa justificada, ya sea en respuesta a una solicitud de permiso especial o por iniciativa propia. Además, la regla C.46 establece que la BMA puede suspender o modificar la aplicación estricta de estas reglas cuando lo considere justificado a su exclusivo criterio para adaptarse a circunstancias especiales. Tales razones incluyen “participar en una defensa de título opcional”, “participar en un combate de reconocida importancia y trascendencia para el mundo del boxeo”, “ampliar o modificar un período de defensa obligatorio”, o por cualquier motivo que el Comité y el Presidente consideren justo. La AMB envió la resolución a las partes y una vez cumplidas ambas peleas no habrá más permisos. La próxima pelea deberá ser entre el poseedor del cinturón de supercampeón y el campeón, para definir al monarca único de la división. Información desde el campo de entrenamiento de Andy Ruiz Bivol-Ramírez el 5 de noviembre por título AMB Like this: Like Loading...

