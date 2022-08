Bivol-Ramírez el 5 de noviembre por título AMB La subasta por el campeonato mundial de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre Dmitry Bivol y el retador obligatorio Gilberto Ramírez, que estaba programada para el domingo pasado, fue cancelada cuando ambas partes llegaron a un acuerdo. Los equipos de ambos peleadores informaron al Comité de Campeonatos de la AMB que la pelea se llevará a cabo el 5 de noviembre en los Emiratos Árabes Unidos y que los detalles completos se darán en los próximos días. Los contratos firmados serán enviados próximamente dentro de los plazos establecidos por la AMB para este tipo de casos. AMB aprueba Santa Cruz-Vargas, Wood-Lara AMB ordena Goulamirian-Egorov en el peso Crucero Like this: Like Loading...

