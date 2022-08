AMB ordena Goulamirian-Egorov en el peso Crucero El Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en otra decisión siguiendo el plan de reducción del título mundial, ordenó la pelea entre el campeón de peso crucero de la AMB Arsen Goulamirian y su retador obligatorio Aleksei Egorov. Egorov ocupa el puesto número dos y fue elegido después de que Ryad Merhy, quien originalmente estaba programado para enfrentar a Goulamirian para decidir el único campeón de la categoría, decidió no cumplir con la pelea. Ahora, el campeón debe enfrentarse a su retador obligatorio, habiendo estado dos años y ocho meses sin hacerlo y habiéndosele otorgado dos defensas opcionales durante ese tiempo. Egorov se ganó el derecho de desafiar al campeón mundial debido al hecho de que era el campeón de oro de las 200 libras y ese estatus lo colocaba como el retador obligatorio. La Regla C.13- Limitaciones de Pelea, establece que el campeón no debe pelear contra un boxeador que no sea el retador oficial dentro de los 60 días siguientes a la expiración del período de defensa obligatorio. El período de negociación será de 15 días y comienza a partir de este 23 de agosto cuando se envió la comunicación a las partes y vencerá el 7 de septiembre. Si en ese plazo las partes no llegan a un acuerdo o alguna de ellas se niega a aceptar la pelea, el comité podrá enviarla a subasta. Bivol-Ramírez el 5 de noviembre por título AMB Dominique Francis sigue invicto tras triunfar en Colombia Like this: Like Loading...

