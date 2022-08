Dominique Francis sigue invicto tras triunfar en Colombia El prospecto invicto de peso pluma Dominique Francis (13-0, 9 KOs) de Miami, Florida derrotó con éxito al favorito local Manuel Felipe González (11-3, 11 KOs) de Colombia por decisión unánime en diez asaltos. La pelea tuvo lugar el miércoles por la mañana en la popular ciudad turística de playa de Santa Marta en Colombia. Los puntajes oficiales fueron todos a favor de Francis 100-90, 99-91 y 98-92. Fue una actuación brillante de Francis, quien se enfrentó al contundente González y Francis dominó la pelea sobre González superándose y también ganando cuando intercambiaron golpes. Crédito al mismo juego de González, quien recibió muchos golpes pesados ​​​​en la cabeza y el cuerpo entregados por Francis durante toda la pelea. Fue la primera pelea de 10 asaltos de la carrera de Francis, extremadamente bien acondicionado, pero parecía muy fresco al final. La esquina de Francis estuvo a cargo de su padre Smith Francis y el entrenador Derick Santos, quienes se mostraron muy satisfechos con su desempeño. “Dom ganó todas las rondas en mi opinión, pero le doy crédito a González. Recibió numerosos golpes duros de Dom, pero se mantuvo en combate y siguió intentándolo. El sol estaba ardiendo allí afuera esta mañana. Esta fue una gran experiencia para Dom”, dijo Santos. AMB ordena Goulamirian-Egorov en el peso Crucero Joyce-Parker el 24 de septiembre por ESPN+ Like this: Like Loading...

