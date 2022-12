Makhmudov vence a Wallisch y sigue invicto El invicto WBC #4, WBA #5 de peso pesado Arslanbek Makhmudov (16-0, 15 KOs) venció con un nocaut técnico fácil en el primer asalto a Michael Wallisch (23-6, 16 KOs) el viernes por la noche en el Center Gervais Auto en Shawinigan, Quebec, Canadá. Makhmudov derribó a Wallisch desde el principio, luego Wallisch se arrodilló dos veces más en el primer round. A Makhmudov se le dedujo un punto por golpear repetidamente detrás de la cabeza. Wallisch luego no salió para el segundo round. Makhmudov retuvo sus cinturones NABF y NABA y demostró que necesita oponentes más duros. En una sorpresa, la contendiente de peso súper welter Femke Hermans (14-4, 5 KOs) ganó una decisión unánime de diez asaltos sobre la muy respetada y previamente invicta Mary Spencer (7-1, 5 KOs) para reclamar el cinturón IBO. Hermans llevó la pelea por encima de Spencer, conectándose con combinaciones rápidas con mucha más frecuencia que los golpes de poder ocasionales de Spencer. Las puntuaciones fueron 99-91, 97-93, 96-94. Spencer, de 38 años, quien se convirtió en profesional el año pasado después de una larga carrera amateur, estaba en la vía rápida hacia una oportunidad por el título mundial y llegó a la pelea como favorito 35:1. IBF #14, WBC #15 peso mediano Steven “Bang Bang” Butler (32-3-1, 26 KOs) y Joshua Conley (17-5-1, 11 KOs) pasaron diez rounds difíciles con Butler ganando por puntajes de 96-94 , 97-93, y un ridículo 99-91. Butler retuvo su título NABF. El invicto peso pluma Thomas Chabot (8-0, 7 KOs) apenas mantuvo su “O” ante el poco conocido Jonathan Carrillo Baranda (4-3-1, 0 KOs). ¡Chabot anotó una caída rápida en la primera ronda, pero Beranda se mantuvo firme hasta la quinta ronda cuando derribó a Chabot dos veces! Cierra sexta y última ronda. Las puntuaciones fueron 57-54, 56-55, 56-55 para Chabot. El invicto peso mediano Alexandre Gaumont (6-0, 3 KOs) superó a Pablo Polanco Fernández (9-12, 3 KOs) en tres asaltos de un solo lado. Después de que Gaumont derribara a Fernández en las rondas uno y dos, golpeó a Fernández contra la lona para que la cuenta terminara en la tercera ronda. El tiempo era 1:45. En un choque de pesos ligeros invictos, Luis Santana (8-0, 2 KOs) superó a Jonathan Uribe Hernández (4-1-2, 1 KO). Lucha competitiva aunque los jueces la vieron 60-54 3x. La invicta peso ligero junior femenino Leila Beaudoin (8-0, 1 KO) superó por puntos a Valgerdur Gudstensdottir (5-4, 1 KO) en seis asaltos. "La Roca" Degracia gana por KOT en Colombia Round 12 con Mauricio Sulaimán: Entre bastidores en el boxeo Like this: Like Loading...

