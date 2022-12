“La Roca” Degracia gana por KOT en Colombia La estrella panameña del peso pluma Bryan De Gracia (29-2-1, 25 KOs) regresó a la acción el sábado por la mañana en un evento principal programado a ocho asaltos en el Coliseo de Pescaíto David Ruiz Ureche en la turística ciudad costera de Santa Marta, Colombia. El idolo del boxeo panameño obtuvo un triunfo con un nocaut técnico en el quinto asalto sobre el favorito local Manuel Felipe Gómez (11-4, 11 KOs) de Colombia. Fue una actuación facil y dominante de De Gracia, quien derribó sistemáticamente a Gómez, quien no respondió a la campana en la quinta ronda. Kingry Garcia: a Davis le ganó fácil Makhmudov vence a Wallisch y sigue invicto Like this: Like Loading...

