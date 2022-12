Kingry Garcia: a Davis le ganó fácil El contendiente de peso ligero Ryan García dice que se retirará de una pelea planeada para el 28 de enero en la división de 135 libras ante el Filipino, Mercito Gesta. García está programado para enfrentar al campeón regular de peso ligero de la AMB, Gervonta “Tank” Davis, el 15 de abril en una pelea sin título en un peso pactado de 136 libras. “A la mierda la puesta a punto. Traigan a Davis, voy a vencerlo. ”, dijo Kingry a través de su cuenta de Twitter. “He estado pensando en ello durante el tiempo que estaban resolviendo esta pelea y siento que los fanáticos y todos los que apoyan el boxeo ya han visto estos ajustes. Es hora de que les demos a los fans lo que quieren. Además, la puesta a punto la pidió él, no yo. Así que déjalo manejar el negocio. ¡VAMOS!” Davis estará defendiendo su cinturón contra el campeón de peso súper pluma de la AMB, Héctor Luis García, en una pelea de PPV el 7 de enero antes de pasar al enfrentamiento con Kingry. Resultados desde Inglaterra "La Roca" Degracia gana por KOT en Colombia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.