Resultados desde Inglaterra El peso crucero WBO #2, IBF #3, WBA #5, WBC #7 Chris Billam-Smith (17-1, 12 KOs) ganó con un devastador nocaut en el quinto asalto ante Armend Xhoxhaj (14-3, 7 KOs) el sábado por la noche. en el Centro Internacional de Bournemouth en Bournemouth, Inglaterra. Xhoxhaj tuvo un buen comienzo, pero Billam-Smith puso fin al combate con una andanada de golpes que derribaron a Xhoxhaj. El campeón británico de peso semipesado “Super” Dan Azeez (18-0, 12 KOs) detuvo al ex campeón mundial Rocky Fielding (30-3, 17 KOs) en la octava ronda para reclamar el título vacante de la Commonwealth. Azeez castigó a Fielding desde el primer momento y consiguió la “W” cuando el rincón de Fielding tiró la toalla. Solo Azeez fue elegible para ganar el cinturón C’wealth después de que Fielding no dio el peso. La peso ligero olímpico femenino de 2020 Caroline Dubois (5-0, 4 KO) necesitó solo 60 segundos para aniquilar a Sofía Rodríguez (5-8, 1 KO). Caroline es la hermana del campeón de peso pesado “regular” de la AMB, Daniel Dubois. El peso pesado Steven “Drago” Robinson (6-1, 4 KOs) recibió una paliza hasta que de repente cambió las tornas y derribó al “Glasgow Warrior” Nick Campbell (5-1, 5 KOs) previamente invicto dos veces en la cuarta ronda y obtuvo una detención del árbitro en el final de la ronda. El peso welter #15 de la AMB Michael McKinson (23-1, 2 KOs) regresó por primera vez desde su derrota en agosto contra Vergil Ortiz Jr. para superar por puntos a Roberto Arriaza (19-5, 14 KOs) sobre seis, 59-55. En un choque entre pesos ligeros invictos, el suplente Jimmy First (15-0, 4 KOs) superó a Cori Gibbs (17-1, 3 KOs) en ocho asaltos 76-73. Gibbs tuvo deducciones de tres puntos por perder repetidamente su boquilla. Cissokho vence a Mbenge por el titulo silver del WBC en Francia Kingry Garcia: a Davis le ganó fácil Like this: Like Loading...

