Makabu vence a Mchunu y retiene titulo del WBC En una revancha, el campeón de peso crucero del WBC, Ilunga Makabu (29-2, 25 KOs) retuvo su título por decisión dividida en doce asaltos sobre el retador obligatorio Thabiso Mchunu (23-6, 13 KOs) el sábado por la noche en el WD Packard Music Hall en Warren. Ohio. Makabu detuvo previamente a Mchunu en el round once en 2015, esta vez fue una pelea táctica cerrada con puntajes de 115-113, 116-112 Makabu, 115-113 Mchunu. No hubo ningún apretón de manos después de terminar el combate. Mchunu empujó a Makabu después de la pelea. Makabu ahora puede defender su título contra Canelo Alvarez en mayo. “Hoy no vine por el nocaut”, dijo Makabu. “Solo vine a demostrar que puedo boxear. Voy a boxear y noquear a Canelo en mi próxima pelea, cariño”. Conceicao: Martínez golpea más fuerte que Valdez Bryan retiene el título pesado de la AMB por decisión dividida

