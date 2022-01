Bryan retiene el título pesado de la AMB por decisión dividida El campeón de peso pesado de la AMB, Trevor Bryan (22-0, 15 KOs) venció mediante una decisión dividida en doce asaltos más difícil de lo esperado contra el juego WBA #13 Jonathan Guidry (17-1-2, 10 KOs) el sábado por la noche en el WD Packard Music Hall en Warren. , Ohio. Bryan, mucho más grande, presionó la acción y Guidry a menudo cedió terreno, pero hubo buenos intercambios durante toda la pelea. Bryan finalmente derribó a Guidry en los últimos segundos de la pelea. Las puntuaciones fueron 118-109, 116-111 Bryan, 115-112 Guidry. “Trevor Bryan llegó para quedarse”, dijo Bryan. “Lo mostré esta noche. Solo voy a mejorar y seguir mejorando mis habilidades. Trabajé hasta la campana final. Estoy llevando mis talentos al extranjero. Voy a hacer esas peleas contra los tres primeros, que son Tyson Fury, Anthony Joshua y Oleksandr Usyk. Merezco esas peleas. Este es un trampolín para mí. Un saludo a Jonathan Guidry. Era un rival duro”. Guidry declaró: “Fue una pelea cerrada. Solo entrenamos durante cuatro semanas para esta pelea. Quiero otra oportunidad. Si me pongo un poco mejor en forma, haré un mejor espectáculo. Fue desgarrador. Si tuviera un poco más de gasolina en el tanque, podría haberlo atrapado. La última ronda me dio en el cuello. me siento muy bien Se suponía que no debía llegar tan lejos. El promotor Don King agregó: “Esa fue una pelea fantástica. Jonathan Guidry dio una pelea tremenda, y el campeón de los pesados ​​salió por los pelos. No sé por qué Trevor (Bryan) no lanzaba su mano derecha tanto como podía. Toda la cartelera ha sido espectacular. Estoy tan orgulloso como puedo estarlo”. Makabu vence a Mchunu y retiene titulo del WBC Conceição domina a Martínez en eliminatoria del WBC

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.