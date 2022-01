Conceicao: Martínez golpea más fuerte que Valdez El contendiente de peso súper pluma Robson Conceicao comentó sobre su victoria sorprendentemente unilateral sobre el previamente invicto Xavier Martínez: “Tuve que entrenar muy duro porque sabía el desafío que me plantearía esta noche. Más importante aún, pude ser dominante esta noche porque trabajé mucho porque estaba motivado. Sé que debería ser el campeón. Sé que le gané a Oscar Valdez. Tiene una pelea contra Shakur Stevenson, y creo que Shakur va a ganar. Pero como fanático y luchador, quiero que gane Oscar porque me debe una pelea. “Aprendí mucho de esa derrota de Oscar Valdez, y por eso pude dedicarme. No me desanimé por lo que sucedió esa noche. Sé quién soy y sabía que si me esforzaba, podría tener este tipo de actuación. Pero mi mente está puesta en Valdez, y definitivamente quiero esa oportunidad. “Para ser honesto, creo que Xavier Martínez golpea más fuerte que Oscar Valdez. Sentí sus golpes, pero sé que este es el tipo de pelea que necesitaba para prepararme porque soy un peleador de nivel de campeón mundial. Y definitivamente quiero a Oscar Valdez”. Martínez dijo: “Pensé que estaba más cerca. Sé que no hice lo suficiente para ganar. Me senté demasiado. No escuché completamente el plan de juego. Es lo que es. No voy a ser un mal perdedor. Hizo lo suyo esta noche. No fue mi noche. no he terminado Este es solo el comienzo. “Sé que lo lastimé dos veces. No escuché completamente mi rincón. Voy a mantener la cabeza en alto y seguir adelante”. El Pollo Aguilar sigue invicto Makabu vence a Mchunu y retiene titulo del WBC

