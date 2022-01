El Pollo Aguilar sigue invicto El invicto artista KO de peso welter Omar “Pollo” Aguilar pasó a 23-0 con 22 KOs luego de noquear a Ricardo “Ricky” Bañuelos (17-7-1, 7 KOs) a los 24 segundos del segundo asalto el sábado por la noche en el Centro de Convenciones Siglo XXI en Mérida, Yucatán, México. Bañuelos cayó dos veces en el segundo round, en ambas ocasiones con poderosos ganchos de izquierda a la mandíbula. Bañuelos estuvo unos minutos en la lona pero luego pareció estar bien. El peso pluma Erick “Terrible” Robles (10-1, 7 KOs) le quitó el récord invicto a Néstor López Jr (14-1, 7 KOs) por decisión unánime en ocho asaltos con puntajes de 80-72, 79-73 y 77-76. El peso mosca Gohan Rodríguez (11-1-1, 1 KO) ganó por decisión unánime en ocho asaltos a Miguel “Joyita” Herrera (22-4-5, 8 KOs) con puntajes de 80-72, 79-73 y 77-75. “Monster” Inoue nombrado Boxeador del Año de Japón Conceicao: Martínez golpea más fuerte que Valdez

