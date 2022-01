“Monster” Inoue nombrado Boxeador del Año de Japón Por Joe Koizumi El boxeo no está muerto en Japón, solo está estancado por un tiempo. El invicto campeón de peso gallo de la AMB y la FIB “Monster” Naoya Inoue fue nombrado por unanimidad Boxeador del Año 2021 por la Comisión de Boxeo de Japón (JBC) y el subcomité de boxeo del Tokyo Athletic Writers Club el sábado en Tokio, Japón. Fue la quinta vez que Naoya recibió el honorable premio, después de haber empatado los récords de un par de ex grandes: el primer campeón mundial de Japón, Yoshio Shirai, de 1949 a 1953, y el ex campeón mundial de las 108 libras de la AMB, Yoko Gushiken, quien lo mantuvo trece veces a su crédito: de 1976 a 1980. Otros premios otorgados: Premio por nocaut: Naoya Inoue (durante cinco años seguidos)

Premio a la técnica: campeón de las 115 libras de la OMB, Kazuto Ioka

Premio a la victoria valiosa: Gobernante de las 130 libras de la FIB, Kenichi Ogawa

Premio al esfuerzo: campeón de las 140 libras de la OPBF, Koichi Aso

Menciones de novato: AP 118 de la OMB Ryosuke Nishida, campeón de libra esterlina

Pelea del año: pelea por el título de peso mosca del CMB entre Masamichi Yabuki y Kenshiro Teraji

Boxeadora del año: La campeona de peso mosca de la AMB Naoko Fujioka

Pelea femenina del año: Fujioka contra Sulem Urbina en Los Ángeles Habiendo obtenido treinta y dos de los 37 votos efectivos en total, Inoue dijo: “Estoy feliz de recibir este premio nuevamente. Intentaré ser Boxeador del Año este año porque deseo mejorar cada vez más”. Según los informes, Naoya está programado para enfrentar a Nonito Donaire en una revancha de unificación en junio más o menos. La ceremonia de entrega de premios no se llevará a cabo debido a la pandemia de COVID-19 aún desenfrenada con la propagación de la variante omicron. Marrufo sorprende al prospecto Rodríguez en California El Pollo Aguilar sigue invicto

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.