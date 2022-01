Marrufo sorprende al prospecto Rodríguez en California Por Miguel Maravilla en ringside El veterano peso ligero José Marrufo (13-10-2, 5 KOs) de Agua Prieta, Sonora, México ganó una reñida decisión unánime en ocho asaltos sobre el prospecto previamente invicto Ángel “Moreno” Rodríguez (10-1, 7 KOs) de Pico Rivera , California al ganar el título superligero plateado de la USNBC del CMB el sábado por la noche en el Derby Room en Pomona, California. La pelea tuvo un comienzo rápido cuando Rodríguez y Marrufo intercambiaron en el centro. Marrufo superó a Rodríguez en el tercer asalto mientras seguía ejerciendo presión a pesar de sufrir un corte desagradable en el ojo izquierdo. La presión continuó por parte de Marrufo en el cuarto asalto mientras seguía apoyando a Rodríguez. Marrufo rodeó a Rodríguez gran parte del quinto asalto, soltando sus manos. Fue Marrufo con la presión en el sexto asalto, pero Rodríguez conectó con grandes golpes y siguió peleando, pero Marrufo mantuvo la ofensiva. Al final de la pelea, Marrufo siguió venciendo y superando a Rodríguez en el golpe. En el octavo y último asalto, Rodríguez y Marrufo se soltaron las manos, Rodríguez sufrió un golpe de ratón en el ojo derecho al recorrer la distancia. Después de ocho rondas, las puntuaciones fueron 80-72, 80-72 y 79-73. Alejandro “Pin Pon” Reyes (6-0, 4 KOs) de West LA de Mexicali, Baja California, México se enfrentará a Antonio Wattell (3-8-3, 1 KO) de Houston, Texas en la pelea co-estelar . A un ritmo rápido, Reyes atacó mientras Wattell luchaba esquivo y torpe. Reyes mantuvo la presión durante toda la pelea ya que el estilo de Wattell fue resbaladizo. Todo lo que tenía Reyes era el peleador más ocupado que se abría camino hacia una decisión unánime cuando los jueces calificaron la pelea 60-54, 59-55 y 59-55. Alfredo Fernández (6-0, 4 KOs) de Downey, California, superligero de Downey, California, ganó una reñida decisión unánime sobre Osmel Mayorga de Nicaragua (2-4, 1 KO). Fernández boxeó pacientemente recogiendo sus tiros conectando a Mayorga. Atacando el cuerpo de forma selectiva, Fernández conectó el gancho de izquierda al cuerpo derribando lentamente a Mayorga. No se rindió en Mayorga ya que Fernández continuó su ataque rompiendo la nariz del nicaragüense pero no pudo derribarlo en el camino a una victoria por decisión ya que los tres jueces anotaron 40-36 El prospecto mexicano de peso supermosca Andy Domínguez (5-0, 3 KOs) anotó un nocaut en el primer asalto sobre José Rodríguez Montemayor (5-6, 4 KOs). Un par de ganchos de izquierda al cuerpo enviaron a Montemayor a la lona dos veces cuando la esquina de Montemayor detuvo la pelea a las 2:20. El superligero Kyle Erwin (4-0, 2 KO) de Oceanside, California, logró una decisión dividida sobre Jaying Phillips (1-2, 1 KO) de Florida. El zurdo Phillips boxeó usando su altura y su alcance rompiendo el golpe de lucha mientras Erwin estaba al ataque abriéndose camino hacia adentro. A pesar de sufrir un corte en la nariz y sangrar, Erwin mantuvo la presión mientras Phillips continuaba boxeando, pegándose y moviéndose. Erwin atacó en el asalto final conectándose con un volado de derecha mientras se mantenía encima del resbaladizo Phillips, pero en los últimos segundos Phillips envió a Erwin a la lona mientras se levantaba rápidamente cuando sonaba la campana final. Después de cuatro rondas, 38-37 Phillips, 38-37 Erwin y 38-37, Erwin. Baldwin Park, peso crucero de California Sergio Jiménez (5-0-1, 4 KOs) Ray Santiago (2-9) de Albany, Nueva York. Golpeando desde la campana inicial, Jiménez y Santiago no se contuvieron ya que hubo un cabezazo accidental con Jiménez en el lado receptor. Hubo un segundo choque de cabezas en la segunda ronda cuando Santiago recibió un corte en la parte superior de la cabeza, Jiménez estaba al ataque cuando derribó a Santiago en la segunda ronda, Santiago estaba de pie pero no quería continuar como el árbitro Thomas Taylor. lo renunció a las 2:33 del segundo. El súper mediano Jaivion Cardinal (5-0, 4 KOs) de Long Beach, California, anotó un nocaut en el segundo asalto sobre Tyler Jacques (0-2-1) de Vermont. Un comienzo lento, Cardinal conectó con la mano derecha en los últimos segundos de la primera ronda rompiendo la cabeza de Jacques. Cardinal derribó a Jacques dos veces en el segundo asalto, lo que obligó al árbitro a detener la pelea a las 1:46 del segundo. Jesús Torres Beltrán (5-1, 3 KOs) de San Bernardino, California ganó por decisión unánime a Ryan Venable (2-10) de Martinsville, Virginia en una pelea de peso superpluma. Beltrán boxeó en el primer asalto y salió lanzando un derechazo contra el zurdo Venable. Continuando con el boxeo, Beltrán usó el jab a su favor mientras seguía con la mano derecha. Fue una pelea llena de acción en la que Beltrán y Venable terminaron con fuerza al llegar a la distancia. Después de cuatro asaltos, los jueces puntuaron el combate 40-36, 40-36 y 39-37. En la pelea de apertura, el peso crucero Carlos Rodríguez (2-0, 2KO) de Guadalajara, Jalisco, México superó rápidamente a Jerrell Nettles (1-2) de Colorado al anotar un nocaut en el primer asalto. Rodríguez atacó desde el principio rompiendo el jab y siguiendo con tiros por encima de la cabeza. Un gancho de izquierda de Rodríguez envió a Nettles a la lona mientras se levantaba, pero no pudo continuar cuando el árbitro Thomas Taylor lo suspendió a los 1:28. “Monster” Inoue nombrado Boxeador del Año de Japón

