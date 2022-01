Freitas-Whinderson empatan en exhibición de boxeo en Brasil La tendencia de los boxeadores enfrentándose a YouTubers y celebridades continuó el domingo por la noche en Balneário Camboriú, Santa Catarina, Brasil. En el evento principal, el ex campeón mundial Acelino “Popó” Freitas (41-2, 34 KOs), de 46 años, regresó al cuadrilátero el domingo por la noche y disputó ocho asaltos en una exhibición contra el YouTuber Whindersson Nunes. Freitas fue bastante agresivo al principio. No parecía estar escatimando golpes mientras evitaba fácilmente los tiros de embestida de Nunes. Una vez que se estableció la superioridad de Popo, comenzó a pelear con una gran sonrisa pero aún dominado. Nunes volvió tambaleándose a su esquina después de la sexta ronda. El árbitro detuvo la acción en la séptima ronda y le dio a Nunes una buena mirada antes de dejar que continuara. Después de eso, Freitas se relajó por el resto de la pelea. El resultado fue anunciado como un empate absurdo. Debería haber sido 80-72 para Freitas. El invicto IBF #1, WBO #3, WBC #8 peso mediano Esquiva Falcao (29-0, 20 KOs) noqueó a la estrella brasileña de telerrealidad Yuri Fernandes en una pelea de exhibición. El medallista de plata olímpico de 2012 cargó a Fernandes durante cinco rondas antes de derribarlo y sacarlo con un gancho en la sexta ronda. El KO podría haber sido un accidente ya que Falcao se encogió de hombros y pareció avergonzado después, pero la brecha de talento es tan grande entre un boxeador profesional invicto clasificado como el número 1 y un novato total que a veces suceden cosas como esta. En un combate de boxeo entre luchadores de MMA, Rogerio Minotouro ganó por decisión unánime en ocho asaltos a Leonardo “Leleco” Guimarães. Arum sobre Valdez-Stevenson contra Taylor-Serrano Marrufo sorprende al prospecto Rodríguez en California

