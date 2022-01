Arum sobre Valdez-Stevenson contra Taylor-Serrano Top Rank planea anunciar que el choque entre las estrellas súper pluma Oscar Valdez y Shakur Stevenson se llevará a cabo el 30 de abril. El promotor del Salón de la Fama Bob Arum ha comentado que Valdez-Stevenson se enfrentará cara a cara con el choque de mujeres entre Katie Taylor y Amanda Serrano en la misma noche. “La gente no presta especial atención a las peleas de mujeres”, dijo Arum a IFL.tv. “ESPN hizo el cronograma y no podría importarles menos. No quiero denigrar las peleas. No quiero que me acusen de ser antimujer en los deportes, pero les digo que esto es como la Premier League contra el fútbol femenino”. Un poco de alboroto por los comentarios de Arum en las redes sociales. All Star Boxing regresa a Seneca Niagara Falls Freitas-Whinderson empatan en exhibición de boxeo en Brasil

