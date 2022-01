All Star Boxing regresa a Seneca Niagara Falls El All Star Boxing de Tuto Zabala regresa a Seneca Resort and Casino Niagara Falls después de dos años cuando Covid descarriló la serie Fight Night. El último evento de All Star (antes de la pandemia en octubre de 2019) fue un gran éxito. El evento se agotó tres semanas antes de la fecha del espectáculo. Zabala no espera menos esta vez. El próximo espectáculo está programado para el viernes 13 de mayo de 2022. Muchos boxeadores del oeste de Nueva York han mostrado sus talentos localmente a través de la serie All Star Boxing. “El plan es seguir apoyando el talento local como siempre lo hemos hecho. Todos los luchadores que participarán en el espectáculo serán de las Cataratas del Niágara, Buffalo, Dunkerque y muchas otras ciudades de los alrededores. Nuestros socios en Seneca han estado trabajando diligentemente para reiniciar la serie”, dijo Tuto Zabala, presidente de All Star Boxing. Los boletos saldrán a la venta el 14 de febrero de 2022 en https://senecaniagaracasino.com/entertainment/ El Zurdo niega la afirmación de Bivol Arum sobre Valdez-Stevenson contra Taylor-Serrano

