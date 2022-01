El Zurdo niega la afirmación de Bivol El contendiente invicto de peso semipesado Gilberto “Zurdo” Ramírez (43-0, 29 KOs) ha negado una afirmación del campeón de peso semipesado de la AMB Dmitry Bivol (19-0, 11 KOs) de que Zurdo había rechazado una oferta para pelear con él. Bivol fue citado en un informe de noticias de boxeo reciente, que también fue recogido por otros medios de comunicación, diciendo: “Sé con certeza que mi equipo ofreció al Equipo Ramírez para pelear conmigo el 11 de diciembre en Rusia, y la bolsa ofrecida fue de aproximadamente lo mismo que me ofrecieron para pelear con él en un programa (de Golden Boy Promotions). Rechazó la oferta”. Zurdo afirma que eso nunca sucedió. “No sé por qué dice que me ofrecieron una pelea”, dijo Ramírez, “pero debe estar muy confundido. Para ser claros, nunca se envió un contrato a mi equipo oa Golden Boy para una pelea, a diferencia de cómo Golden Boy le entregó un contrato a él y a su equipo para la pelea de diciembre. “Estoy confundido por qué continúa siendo un peón y crea narrativas falsas e intenta todo para esconderse de esta pelea. Es solo cuestión de tiempo antes de que ese cinturón llegue a donde pertenece”. “Después de Bivol, Joe Smith es mi próximo objetivo ya que tiene mi cinturón (OMB) que yo tenía en las 168 libras”, comentó Ramírez. “Soy el mejor peso semipesado que existe y ni siquiera está cerca. Hay una razón por la que estos campeones tienen miedo de decir mi nombre, pero pronto no tendrán otra opción. Acabaría con Smith en menos de seis asaltos”. All Star Boxing regresa a Seneca Niagara Falls

