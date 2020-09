Luis Nery listo para conquistar el título de las 122 libras del WBC El ex campeón invicto Luis Nery compartió actualizaciones de su campamento de entrenamiento mientras se prepara para enfrentarse al invicto Aaron Alameda por el campeonato mundial vacante de peso súper gallo del WBC en el evento coestelar de la segunda parte de una doble cartelera de Showtime PPV el 26 de septiembre. Para esta pelea, Nery está entrenando por primera vez bajo la guía de Eddy Reynoso en su gimnasio en San Diego, junto a Canelo Alvarez y el ex campeón de peso pesado Andy Ruiz Jr., entre otros. Aunque Nery ingresa a esta pelea con una racha de nocauts de 11 peleas, ha podido perfeccionar otras facetas de su arsenal con Reynoso. “El entrenador Reynoso me ha estado ayudando mucho con mi defensa”, dijo Nery. “Estamos trabajando en el boxeo con las manos en alto y en mi precisión. Me está ayudando a hacer todo lo posible para maximizar mi potencia y velocidad. Me siento muy fuerte y he estado practicando 12 asaltos por un tiempo. Estoy extremadamente listo para el 26 de septiembre y solo estoy concentrado en eso “. Nery y Alameda estaban listos para enfrentarse en una batalla de peso gallo en Showtime en marzo, antes de que la pandemia demorara ese enfrentamiento. Con Rey Vargas dejando vacante el título de las 122 libras debido a una lesión, la pelea reprogramada llegó con la adición de ese título en juego. Aunque sabe que Alameda dará lo mejor de sí, Nery confía en continuar con su racha ganadora. “Sé que Alameda es un peleador duro e invicto que lo dejará todo en el ring”, dijo Nery. “Sé que quiere ganar, al igual que yo, y sé que está trabajando todos los días para que pueda rendir al máximo de su potencial. Creo que mi velocidad y mi talento general me convertirán en el ganador. El aplazamiento me ha dado aún más tiempo para entrenar y prepararme para este enfrentamiento. Estoy 100% listo “. Nery se ha establecido durante mucho tiempo como una fuerza en la división de peso gallo, ganando su título en 2017 viajando a Japón y entregando a Shinsuke Yamanaka su primera derrota a través de un paro en el cuarto asalto. Si bien el 26 de septiembre es su primera pelea por el campeonato en las 122 libras, tiene la vista puesta en dominar la división de peso súper gallo y más allá. “En este momento, quiero pelear tanto en 118 como en 122 libras”, dijo Nery. “Hay muchas peleas geniales por hacer en esas categorías de peso. En algún momento del próximo año, quiero subir a las 126 libras para poder dominar las tres divisiones “. Las carteleras del PPV del 26 de septiembre cuentan con una gran cantidad de campeones y los mejores talentos en las categorías de peso 118 y 122. Si sale victorioso el próximo sábado por la noche, Nery tiene los ojos puestos en una pelea contra el campeón de peso súper gallo de la AMB Brandon Figueroa, quien defiende su título contra Damien Vázquez en el evento co-estelar de la primera parte de la doble cartelera. “Después de que gane este cinturón el 26 de septiembre, quiero a Brandon Figueroa a continuación”, dijo Nery. “No estoy pasando por alto la Alameda en absoluto, pero si tuviera mi opción, Figueroa y yo les daríamos a los fanáticos un gran espectáculo en mi próxima vez en el ring”. Briedis-Dorticos por WBSS el 26 de septiembre en Alemania

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.