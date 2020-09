Briedis-Dorticos por WBSS el 26 de septiembre en Alemania Leon Bunn de Alemania (15-0, 8 KOs), Denis Radovan (13-0-1, 6 KOs) y Sophie Alisch (5-0, 1 KO) están confirmados en la cartelera de la Final de peso crucero de la WBSS entre Mairis Briedis y Yuniel Dorticos por el Trofeo Muhammad Ali, el cinturón de la revista Ring y el título mundial de la FIB en el Plazamedia Broadcasting Center en Munich, Alemania, el 26 de septiembre. Leon Bunn tuvo un gran éxito en 2019 cuando ganó el título de peso semipesado internacional de la FIB en mayo antes de defender con éxito su título contra el retador al título mundial Enrico Kölling en noviembre. El invicto de 28 años, clasificado número 5 con la FIB y número 11 con la OMB, peleará en peso súper mediano por primera vez mientras desafía al finlandés Timo Laine (27-13, 11 KOs) en ocho asaltos. “Tengo muchas ganas de pelear en un evento tan grande”, dijo Bunn. “Se siente bien estar de vuelta en el ring y continuar mi viaje para convertirme en Campeón del Mundo”. También en la cartelera está el altamente calificado Campeón Europeo de Peso Medio de la FIB Denis Radovan. Radovan reclamó dos victorias el año pasado cuando ganó el título de la FIB contra Ronny Mittag en abril antes de marcar su debut en el Reino Unido contra Luke Blackledge en la cartelera de la final de peso súper ligero de la WBSS en octubre. El invicto de 27 años defenderá su título ante el duro peso mediano polaco Robert Talarek (24-13-3, 16 KOs). “Es un honor mostrar mi talento en el torneo de box más grande de la historia”, dijo Radovan. “En serio, no puedo esperar a escuchar el timbre para poder hacer lo que mejor hago. ¡Estoy emocionado y listo para traer el calor! “ Una de las perspectivas más emocionantes de Alemania, Sophie Alisch, peleará por primera vez en 2020, cuando la joven de 18 años conocida como ‘Die Zukunft’ (El futuro) regrese al ring luego de su victoria por decisión unánime sobre la aspirante al título mundial Irma Adler. en noviembre de 2019. Alisch tiene como objetivo impresionar mientras se enfrenta a otra ex rival al título mundial en Edina Kiss (15-13, 9 KOs). “Es un gran honor para mí luchar en un evento prestigioso y global como la World Boxing Super Series”, dijo Alisch. “Estoy deseando continuar con mi desarrollo. ¡Si todo sale bien, quiero una pelea por el título en 2021! “ La muy esperada final de peso crucero de la temporada II de la World Boxing Super Series se llevará a cabo el 26 de septiembre en un estudio de cine bajo las reglas de Covid-19 y sin espectadores en Plazamedia Broadcasting Center, una importante productora de deportes en vivo en Munich. Floyd Mayweather contra Logan Paul ???

