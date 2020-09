Floyd Mayweather contra Logan Paul ??? Un rumor de que la leyenda del ring Floyd Mayweather Jr. (50-0, 27 KOs) estaría enfrentándose contra la estrella de YouTube Logan Paul (0-1) hizo estallar las redes sociales el miércoles. Según se informa, Mayweather y Paul han firmado un contrato y la pelea será una exhibición que tendrá lugar a finales de este año. De ser cierto, Floyd, de 43 años, un peso welter, estaría renunciando a algo de tamaño ya que Paul, de 25, es un peso crucero. La última pelea oficial de Mayweather fue hace tres años contra la estrella de MMA Connor McGregor (0-1). En una exhibición de diciembre de 2018, Floyd noqueó a un kickboxer en 136 segundos. En la única pelea oficial de Paul, perdió una decisión dividida en seis asaltos ante su compañero YouTuber KSI en noviembre pasado. Showtime podría ser la opción en el futuro para Canelo Alvarez

