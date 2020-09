Showtime podría ser la opción en el futuro para Canelo Alvarez Por. Gabriel F. Cordero Existen muchos comentarios sobre una ligera posibilidad que la estrella Mexicana del deporte , Saúl ¨Canelo¨ Álvarez pueda quedar en libertad debido a la situación del proceso legal iniciado por el por 28 millones de dólares. Las informaciones indican que si Álvarez termina su relación de trabajo con Golden Boy Promotions podría pasar a Showtime debido a comentarios de su presidente, Stephen Espinoza, en la revista Forbes. “Nos encantaría y debemos recordar que realizamos algunas peleas muy importantes de su carrera logrando consolidarse como una atracción de Pago Por Evento (PPV) en Estados Unidos por eso podemos intentar estar con él de nuevo en los negocios. Debemos respetar los contratos existentes y no nos vamos a involucrar en ningún tema legal o comercial. Pero si Alvarez en algún momento está disponible intentaremos conversar”,dijo Espinoza Hearn: Usyk-Chisora ​​está cerca de concretarse

