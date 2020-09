Resultados desde Japón Por Joe Koizumi

Fotografías de Naoki Fukuda El invicto prospecto zurdo OPBF # 3 Kazuki Nakajima (9-0-1, 8 KOs) alcanzó al velocista más alto Kenta Tonomura (7-4, 3 KOs) derribándolo dos veces antes de la intervención del árbitro en 2: 39 del tercer round en un combate programado a ocho rounds el miércoles en Tokio, Japón. El mánager del vencedor, Hideyuki Ohashi, dijo: “Deseo que Nakajima tenga una oportunidad por el título de las 118 libras, ya sea por el cinturón nacional Japonés o la corona de la OPBF, el próximo año”. Ligero invicto, ex aficionado de 64-10, 30KOs, Katsuya Yasuda (7-0, 4 KOs) superó al Venezolano Omrri Bolivar (8-3, 3 KOs) ganando por unanimidad (79-74, 78-74, 80-073) en ocho rounds. Promotor: Promociones Ohashi (con audiencia limitada en el Salón Korakuen) – Javier Molina confiado en la victoria sobre Pedraza este sábado en Las Vegas Luis Nery listo para conquistar el título de las 122 libras del WBC

